اسامي تيم ملي فوتبال نوجوانان اعلام شد/ ملي پوشان جمعه عازم سنگاپور مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهرمحمد احمدزاده سرمربي تيم ملي نوجوانان كشورمان اسامي 21 بازيكن اعزامي به اين مسابقات را به شرح زير اعلام كرد:
داود نوشي صوفياني، محمد صالح خليل آزاد، آديس گريگوريان، آرش قلي زاد، آرش سيفي، رضا ريش اصفهاني، فريد موسوي، ميثم تقيان، رضا اميري، محمد امين سواري، نادر هوشيار، حسن جعفري، بختيار رحماني، شهريار شيروند، احسان حاجي صفي، هادي عزيزي، حميد رضا علي عسگري، جلال علي محمدي، مهدي دغاقله ، محمد حسين نائيجي و كريم انصاري فرد.
همچنين در اين مسابقات آقايان فرهاد پورغلامي، علي كلانتري و محمد يحيوي به عنوان مربي در خدمت تيم نوجوانان خواهند بود.
تيم ملي نوجوانان كشورمان با تيمهاي نوجوانان يمن، تاجيكستان و عراق در گروه B اين مسابقات قرار دارد كه به ترتيب در تاريخهاي 12، 14 و 16 شهريورماه به مصاف تيمهاي يمن، تاجيكستان و عراق خواهد رفت.
نظر شما