  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۷:۲۲

/ جهت حضور در مسابقات قهرماني نوجوانان آسيا/

اسامي تيم ملي فوتبال نوجوانان اعلام شد/ ملي پوشان جمعه عازم سنگاپور مي شوند

تيم ملي نوجوانان كشورمان بامداد روز جمعه سوم شهريور از طريق فرودگاه امام خميني (ره)، عازم سنگاپور خواهد شد تا در دور نهايي مسابقات قهرماني نوجوانان آسيا شركت نمايد.

به گزارش خبرگزاري مهرمحمد احمدزاده سرمربي تيم ملي نوجوانان كشورمان اسامي 21 بازيكن اعزامي به اين مسابقات را به شرح زير اعلام كرد:
داود نوشي صوفياني، محمد صالح خليل آزاد، آديس گريگوريان، آرش قلي زاد، آرش سيفي، رضا ريش اصفهاني، فريد موسوي، ميثم تقيان، رضا اميري، محمد امين سواري، نادر هوشيار، حسن جعفري، بختيار رحماني، شهريار شيروند، احسان حاجي صفي، هادي عزيزي، حميد رضا علي عسگري، جلال علي محمدي، مهدي دغاقله ، محمد حسين نائيجي و كريم انصاري فرد.
همچنين در اين مسابقات آقايان فرهاد پورغلامي، علي كلانتري و محمد يحيوي به عنوان مربي در خدمت تيم نوجوانان خواهند بود.

 تيم ملي نوجوانان كشورمان با تيمهاي نوجوانان يمن، تاجيكستان و عراق در گروه B اين مسابقات قرار دارد كه به ترتيب در تاريخهاي 12، 14 و 16 شهريورماه به مصاف تيمهاي يمن، تاجيكستان و عراق خواهد رفت.

کد مطلب 370622

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها