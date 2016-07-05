به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کانون زبان ایران به منظور تکمیل کادر آموزشی مورد نیاز خود در بخشهای انگلیسی (کودکان، نوجوانان و بزرگسال)، فرانسه، عربی، اسپانیایی و آلمانی آزمون جذب مدرس برگزار میکند.
برهمین اساس علاقهمندان به شرکت در این آزمونها در سراسر کشور تا پایان وقت اداری ۱۶ مرداد ۹۵ فرصت دارند تا با مراجعه به بخش آزمون جذب مدرس در وبسایت کانون زبان ایران به نشانی www.ili.ir ثبتنام کنند.
آزمونهای کتبی جذب مدرس کانون زبان ایران روز ۵ شهریور به طور همزمان در سراسر برگزار میشود و شرکت کنندگان در صورت قبولی در آزمون کتبی، مصاحبه حضوری و گذراندن دورههای آموزشی پذیرفته خواهند شد.
علاقهمندان به شرکت در این آزمونها میتوانند برای آگاهی بیشتر از شرایط و چگونگی ثبتنام به پایگاه خبری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نشانی: www.kanoonnews.ir و یا وبسایت کانون زبان ایران به نشانی: www.ili.ir مراجعه کنند.
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