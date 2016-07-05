پیام زندگی شهید «انصاری» تکلیفی بزرگ برای همه خدمتگزاران نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، در پیام مشترک آیت الله زین العابدین قربانی و محمد علی نجفی که به مناسبت سی و پنجمین سالگرد شهادت شهیدان «انصاری» و «نورانی» صادر شده آمده است: گیلانیان ولایتمدار و آزاده که در برهه‌های حساس تاریخ پرافتخار ایران اسلامی خوش درخشیده‌اند، درعرصه‌ ارائه‌ الگوی مدیریت انقلابی و مردمی همراه با تخصص و تعهد مثال زدنی نیز با تقدیم شهیدان «انصاری» و «نورانی» تنها استاندار شهید کشور و معاون عمرانی وی از استان های دیگر پیشی گرفته اند.

در ادامه این پیام گفته شده آنچه که باعث شد تا مدت کوتاه خدمت این دو شهید والامقام در گیلان ماندگار و بی‌بدیل باشد، بزرگ منشی، مردمی بودن، داشتن روحیه‌ای مالامال از تعهد و ایمان به نظام و انقلاب بود.

بی‌شک پیام‌های زندگی درس آموز شهیدان انصاری و نورانی تکلیفی بزرگ برای همه‌ خدمتگزاران نظام به ویژه در استان گیلان در مسیر انجام وظایفشان در قبال مردم دارد.

اینجانبان با گرامیداشت سالروز شهادت تنها استاندار شهید کشور و معاون عمرانی وی و یاد و خاطره‌ ۲۵۷ شهید کارمند استان، توفیق مدیران و کارگزاران نظام را در پیمودن راه و منش آنان از خداوند منان مسئلت داریم.