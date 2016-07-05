  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۳

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی خبر داد:

اعمال محدودیت‌های ترافیکی عید فطر در مشهد از نیمه شب سه‌شنبه

اعمال محدودیت‌های ترافیکی عید فطر در مشهد از نیمه شب سه‌شنبه

مشهد ـ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی گفت: محدودیت‌های ترافیکی برپایی مراسم نماز عید فطر از ساعت ۲۴ سه‌شنبه آغاز می‌شود.

حمیدرضا گرایلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی عید فطر در مشهد اظهار کرد: به جهت برقراری هر چه باشکوه‌تر نماز عید سعید فطر، محدودیت‌های ترافیکی در هسته مرکزی شهر و خیابان‌های منتهی به حرم مطهری رضوی از ساعات اولیه بامداد چهارشنبه اعمال می‌شود.

وی افزود: از ساعاتی پاپانی امشب شه‌شنبه، مصادف با عید سعید فطر، توقف خودرو در خیابان‌های شهید اندرزگو، بلوار امام رضا(ع)، خیابان نواب صفوی، بست طبرسی و شیرازی ممنوع است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی با بیان اینکه از ساعت پنج صبح روز چهارشنبه تردد کلیه خودروهای شخصی تا پایان مراسم نماز ممنوع است،‌ گفت: به منظور روان‌سازی ترافیک در ایام تعطیلات عید سعید فطر تعداد نیروهای مستقر در معابر شهری مشهد افزایش می‌یابد.

کد مطلب 3706241

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها