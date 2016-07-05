حمیدرضا گرایلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به محدودیتهای ترافیکی عید فطر در مشهد اظهار کرد: به جهت برقراری هر چه باشکوهتر نماز عید سعید فطر، محدودیتهای ترافیکی در هسته مرکزی شهر و خیابانهای منتهی به حرم مطهری رضوی از ساعات اولیه بامداد چهارشنبه اعمال میشود.
وی افزود: از ساعاتی پاپانی امشب شهشنبه، مصادف با عید سعید فطر، توقف خودرو در خیابانهای شهید اندرزگو، بلوار امام رضا(ع)، خیابان نواب صفوی، بست طبرسی و شیرازی ممنوع است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی با بیان اینکه از ساعت پنج صبح روز چهارشنبه تردد کلیه خودروهای شخصی تا پایان مراسم نماز ممنوع است، گفت: به منظور روانسازی ترافیک در ایام تعطیلات عید سعید فطر تعداد نیروهای مستقر در معابر شهری مشهد افزایش مییابد.
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