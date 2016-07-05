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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۳

در گفتگو با مهر مطرح شد:

نماز عید سعید فطر در ۷۵ نقطه فارس برگزار می شود

نماز عید سعید فطر در ۷۵ نقطه فارس برگزار می شود

شیراز – رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه فارس از برگزاری نماز عید سعید فطر در بیش از ۷۵ نقطه استان خبر داد.

حجت الاسلام و المسلمین ملک مکان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برگزاری نماز عید سعید فطر، گفت: در حرم مطهر شاه چراغ(ع) نماز عید فطر با امامت آیت الله ایمانی در ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح عید برگزار می شود.

وی افزود: اقامه نماز در ۷۵ نقطه استان فارس توسط ائمه جمعه اقامه می شود اما در مساجد مختلف نیز این نماز برپا خواهد شد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه فارس تصریح کرد: محل های متفرقه زیادی نیز در استان فارس نماز را برپا خواهند داشت که به دلیل گستردگی ان امار دقیقی در دست نیست.

حجت الاسلام و المسلمین ملک مکان یادآور شد: سال گذشته بیش از ۲۰ هزار نفر نماز عید سعید فطر را در حرم مطهر شاه چراغ(ع) برپا کردند.

کد مطلب 3706244

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