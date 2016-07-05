برخورد کوتاه با ۲۵ منتقد سینما

به گزارش خبرنگار مهر، گفتگوهای کتاب «برخورد کوتاه» با محوریت تعریف و کارکرد نقد فیلم انجام شده و در آنها دیدگاههای هر منتقد درباره این مفهوم مناقشهبرانگیز تبیین شده است. نقدهای برگزیده که به انتخاب خود منتقدان در کنار گفتگویشان منتشر شده به خواننده کمک میکند تا با مطالعه آنها با نمونههایی قابل اعتنا از نقد سینمایی مواجه شود. در کنار گفتگوها و نقدها، فهرستی از بهترین فیلمهای عمر منتقدان هم قرار گرفته تا خواننده به درک دقیقتری از سلیقه سینمایی هر منتقد برسد.
در میان منتقدانی که در کتاب با آنها گفتگو شده هم چهرههای باسابقهای مثل پرویز نوری، خسرو دهقان، بهروز تورانی، احمد امینی، مسعود فراستی، زنده یاد ایرج کریمی، احمد طالبینژاد، روبرت صافاریان و هوشنگ گلمکانی حضور دارند و هم منتقدان شناختهشدهای مثل حمیدرضا صدر، جواد طوسی، صفی یزدانیان، شهرام جعفرینژاد، مجید اسلامی، آنتونیا شرکا و حسن حسینی.
گفتگو و نقد برگزیده مجید بسطامی، آرش خوشخو، سعید عقیقی، مهرزاد دانش، نغمه ثمینی، حسین معززینیا، امیر پوریا، نیما حسنینسب و محسن آزرم هم دیگر فصلهای کتاب را تکمیل کرده است.
گذشته و حال نقد فیلم در سینمای ایران چشمانداز پرفراز و نشیبی دارد که بررسی و مرورش علاوه بر اینکه ما را به درک دقیقی از وضعیت آن میرساند، شناختمان را از منتقدانی که در نوشتن نقدهای چند دهه گذشته سهمی تعیینکننده داشتهاند بالا میبرد. منتقدانی که بدون توجه به ایدهها و نظراتشان درباره تعریف نقدنویسی، ضرورتهای آن و آسیبهایش، نمیشود به قضاوت درستی از مفهوم و کارکرد نقدِ فیلم در ایران رسید. نقدنویسی در سالهای اخیر با اتهامهای زیادی مواجه بوده است. از یک طرف به دلیل رشد رسانههای چاپی و مجازی حجم نقدهایی که در مورد فیلمها نوشته میشود افزایش یافته و از طرف دیگر سوالها و تردیدهایی در مورد میزان تأثیرگذاری و کاراییآن مطرح شده است.
«برخورد کوتاه» با گفتگو با ۲۵ منتقد و انتشار ۲۵ نقد برگزیده از آنها سعی میکند به تاریخی مکتوب و شفاهی از نقد فیلم در ایران تبدیل شود و خوانندگانش را به تصوری روشن از این مفهوم برساند. مفهومی که این کتاب امیدوار است به برطرفشدن برخی از سوءتفاهمها در موردش کمک کند. «برخورد کوتاه» از این نظر بخش قابل توجهی از بضاعت نقدِ فیلم در سینمای ایران است با همه جذابیتها و ویژگیهایش و با همه کاستیها و نقصهایش.
کتاب «برخورد کوتاه» را انتشارات حرفه هنرمند در ۳۶۸ صفحه و به قیمت بیست و پنج هزار تومان منتشر کرده است. از یحیی نطنزی پیش از این کتاب «راهنمای ژانر؛ معرفی و بررسی ده گونه سینمایی» هم از سوی نشر چشمه منتشر شده است.
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