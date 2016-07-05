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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۶

در فنلاند این اتفاق افتاد؛

شش بازیکن تیم والیبال کوبا به دلیل رفتار غیراخلاقی زندانی شدند

شش بازیکن تیم والیبال کوبا به دلیل رفتار غیراخلاقی زندانی شدند

شش بازیکن تیم ملی والیبال کوبا در جریان برگزاری رقابتهای لیگ جهانی والیبال به اتهام تجاوز به یک کارمند هتل در فنلاند زندانی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هشت بازیکن کوبایی در این ارتباط در شهر «تامپر» دستگیر شدند اما دو تن از آنها به دلیل رفع اتهام آزاد شدند.

پلیس با بیان اینکه دو تن از این بازیکنان رفع اتهام شدند از اعلام نام شش بازیکن دیگر خودداری کرد.

در حال حاضر متهمان در زندان به سر می برند و سایر نفرات تیم ملی کوبا راهی کشورشان شده اند.

فدراسیون بین المللی والیبال در بیانیه ای نوشت: فدراسیون بین المللی والیبال تعرض هر بازیکن یا مسئول به هر شخصی دیگری را به هیچ وجه تحمل نمی کند.  البته فدراسیون بین المللی والیبال تا زمانی که گناهی ثابت نشود فرض را بر بیگناهی متهمان می گذارد، با این حال انتظار داریم همه شرکت کنندگان به پروسه تصمیم گیری نهایی مقامات کشورهای دیگر احترام بگذارند.

کد مطلب 3706257

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