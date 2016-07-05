تغییرات مدیران شهری تهران جنبه های مثبتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر امانی در دویست و هفتاد و سومین جلسه علنی شورا با بیان اینکه این جابه جایی ها هم جنبه های مثبت و برجسته دارد و هم ممکن است به نظر برخی چندان ضروری نبوده باشد، تصریح کرد: درست است که برخی اعضا نسبت به این جابه جایی ها انتقاد داشتند و هم بخش پر لیوان را دیدند و هم بخش خالی را، اما باید بگویم که اتفاق خاصی رخ نداده است.

وی با اشاره به عملکرد عبدالهی معاون اسبق خدمات شهری شهرداری تهران افزود: آقای عبدالهی پیش از آنکه در سمت معاون خدمات شهری قرار بگیرد، در دو منطقه مهم تهران کار فرهنگی و اجتماعی کرده و اولین مدیرعامل سازمان خدمات رفاه اجتماعی بوده است. در واقع به خوبی با کار فرهنگی و اجتماعی آشناست.

معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با تاکید بر اینکه روند کار معاونت اجتماعی در یک سال گذشته تغییرات اساسی و بنیادی کرده و در تفکیک وظایف بین سازمان فرهنگی و معاونت اجتماعی طرح های بسیاری در دست اقدام است، ادامه داد: توجه بیشتر معاونت اجتماعی به کار اجتماعی و فرهنگی در حوزه های اجتماعی است.

امانی با یادآوری اینکه معاونت اجتماعی در سال گذشته تلاش کرده تا یک کار میدانی در حوزه آسیب های اجتماعی و فقرزدایی انجام دهد، خاطرنشان کرد: فلسفه انتخاب ایشان این است که هم در دو منطقه شهر کار موفقی در حوزه فرهنگی و اجتماعی در کارنامه اش داشته و هم اینکه تنها معاونی است که ۸ تا سازمان را اداره کرده که همگی کار فرهنگی کرده اند. پس با توجه به توان ایشان در زمینه آموزش و فرهنگ سازی، آقای عبدالهی بهترین گزینه برای مسئولیت معاونت اجتماعی است.

معاون برنامه ریزی شهردار تهران همچنین با اشاره به عملکرد تشکری هاشمی که ۱۰ سال معاون حمل و نقل شهرداری تهران بوده است، گفت: ایشان بارها به سراغ شهردار تهران رفته و تقاضا کردند که جابه جایی انجام شود تا مدیر جدیدی با ایده و کارهای جدید وارد عمل شود. به نظر من نیز ۱۰ سال فعالیت یک مدیر در سمت معاون حمل و نقل شهردار تهران کافی است. ضمن آنکه کسی در توانمندی و صلاحیت مازیار حسینی برای جایگزینی ایشان شکی ندارد.

امانی با یادآوری اینکه نمی گوییم آقای تشکری هاشمی و حسینی مثل هم کار می کنند، افزود: توانمندی های شخصی آقای حسینی و ۵ سال همکاری مشترک ایشان در سمت معاون عمرانی شهردار با معاونت حمل و نقل در سال های گذشته، باعث شد عمده فعالیت ها و پروژه های بزرگ در حوزه عمرانی و حمل و نقل در تهران رخ دهد. پس باید بگویم از همه آشناتر و نزدیک تر در بین مدیران عالی کشور به این معاونت حمل و نقل ایشان است.

معاون برنامه ریزی شهردار تهران با تاکید بر اینکه قبول داریم که نظام اداری و نیروی انسانی کشور دچار مشکلاتی است و یک مشکل اصلی آن نیز ارتباط بین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی و سوابق افراد است، خاطر نشان کرد: این مشکل در مورد بسیاری از مدیران عالی کشور صادق است. به طوری که برخی می گویند نباید فقط مدرک تحصیلی ملاک باشد و توانمندی ها مهم است. مطمئن هستم اعضا همان طور که اشاره شد و در ابتدای حضور آقای امرودی در معاونت اجتماعی موافق نبودند، ۳ ماه دیگر از طرفداران معاونان جدید خواهند شد.