  1. استانها
  2. فارس
۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۳

«آدمخوار» منتشر شد

«آدمخوار» منتشر شد

شیراز- کتاب «آدمخوار» در قالب رمان، با موضوع پرواز ۶۵۵ از سوی انتشارات رخشید به بازار نشر آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، رمان آدمخوار که در قالب داستانی به موضوع حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری پرداخته همزمان با سالگرد این رویداد تلخ و غمبار و روز قلم منتشر شد.

این کتاب که محصول همت و همکاری مشترک حوزه هنری و بنیاد شهید استان فارس است توسط بیژن کیا نوشته شده است.

رمان «آدمخوار» با دید داستانی به واقعه ۱۲ تیر سال ۶۷ پرداخته و نخستین کتابی است که با دیدی داستانی به این ماجرا پرداخته و زوایای پنهان این ماجرا را از زبان یکی از مسافران این پرواز بیان می‌کند.

کیا که در خلق این کتاب به تئوری مرگ زاویه دید و «تئوری چشم نگری» در روایت که توسط «جرمی  هاوثورن» عنوان شده نظر داشته، معتقد است: در نوشتن این رمان سعی کردم از قواعد محدودکننده فاصله بگیرم.

او که پیشتر کتاب «پرواز ناتمام» را نوشته است، مخاطب اصلی جدید ترین کتابش را نسل جوان دانست و افزود: باید در فضای ادبیات داستانی اثری برای جوانان تولید می شد اثری که توان لازم برای جذب مخاطب گریزپای امروز و همچنین دغدغه های انقلاب در آن لحاظ شده باشد.

در بخشی از این رمان آمده: «شما می گویید امنیت ملی؟ من می پرسم کدام امنیت منظورتان است؟ تحقیقات من متوقف شد. پرونده قتل آن زن را بی آنکه به نتیجه برسد مختومه کردید و مسئولیت این تصمیم با شماست. اما شما عوضیها حرفهای مرا باور نمی کنید. من مدرک و سند دارم و همه اینها در گزارش آمده. شما وارد این ماجرا شدید و همه چیز را به هم ریختید. دیگر چیزی برای نوشتن به ذهنم نمی رسد. همه را نوشته ام... همه را...».

عنوان کتاب: آدمخوار

ناشر: رخشید- شیراز

چاپ نخست:۱۳۹۴

۳۶۰ صفحه

نویسنده: بیژن کیا

قیمت: ۱۴۰۰۰۰ریال

کد مطلب 3706262

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها