«آدمخوار» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمان آدمخوار که در قالب داستانی به موضوع حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری پرداخته همزمان با سالگرد این رویداد تلخ و غمبار و روز قلم منتشر شد.

این کتاب که محصول همت و همکاری مشترک حوزه هنری و بنیاد شهید استان فارس است توسط بیژن کیا نوشته شده است.

رمان «آدمخوار» با دید داستانی به واقعه ۱۲ تیر سال ۶۷ پرداخته و نخستین کتابی است که با دیدی داستانی به این ماجرا پرداخته و زوایای پنهان این ماجرا را از زبان یکی از مسافران این پرواز بیان می‌کند.

کیا که در خلق این کتاب به تئوری مرگ زاویه دید و «تئوری چشم نگری» در روایت که توسط «جرمی هاوثورن» عنوان شده نظر داشته، معتقد است: در نوشتن این رمان سعی کردم از قواعد محدودکننده فاصله بگیرم.

او که پیشتر کتاب «پرواز ناتمام» را نوشته است، مخاطب اصلی جدید ترین کتابش را نسل جوان دانست و افزود: باید در فضای ادبیات داستانی اثری برای جوانان تولید می شد اثری که توان لازم برای جذب مخاطب گریزپای امروز و همچنین دغدغه های انقلاب در آن لحاظ شده باشد.

در بخشی از این رمان آمده: «شما می گویید امنیت ملی؟ من می پرسم کدام امنیت منظورتان است؟ تحقیقات من متوقف شد. پرونده قتل آن زن را بی آنکه به نتیجه برسد مختومه کردید و مسئولیت این تصمیم با شماست. اما شما عوضیها حرفهای مرا باور نمی کنید. من مدرک و سند دارم و همه اینها در گزارش آمده. شما وارد این ماجرا شدید و همه چیز را به هم ریختید. دیگر چیزی برای نوشتن به ذهنم نمی رسد. همه را نوشته ام... همه را...».

عنوان کتاب: آدمخوار

ناشر: رخشید- شیراز

چاپ نخست:۱۳۹۴

۳۶۰ صفحه

نویسنده: بیژن کیا

قیمت: ۱۴۰۰۰۰ریال