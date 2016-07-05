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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۳

جانشین فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

کشف داروهای میلیاردی قاچاق در خرم‌آباد

کشف داروهای میلیاردی قاچاق در خرم‌آباد

خرم آباد - جانشین فرمانده انتظامی لرستان از کشف داروهای میلیاردی قاچاق در مرکز این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی احمدی تبار ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از کشف ۳۰ هزار قلم داروی «دیفین هیدرامین» قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در شهرستان خرم آباد ، خبر داد.

وی گفت: ماموران انتظامی پاسگاه شهید ماسوری خرم آباد در ورودی شهر به یک دستگاه کامیون ایسوزو مشکوک و آن را توقیف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان افزود: دربازرسی ازکامیون یاد شده مقدار ۳۰ هزار قلم داروی خارج از شبکه توزیع که از پایتخت به استان های جنوبی کشور بارگیری شده بود کشف شد.

سرهنگ احمدی تبار با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شده است گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

کد مطلب 3706291

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