قیمت جهانی نفت به زیر ۵۰ دلار بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در ساعات اولیه بازار معاملات آتی روز سه شنبه به دلیل نگرانی از کاهش تقاضا برای نفت در ماه های آینده با روند نزولی آغاز به کار کرد و به زیر ۵۰ دلار در هر بشکه بازگشت.

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت با ۵۰ سنت کاهش معادل یک درصد به ۴۹ دلار و ۶۰ سنت در هر بشکه رسید، ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با ۷۷ سنت کاهش معادل ۱.۵۷ درصد در برابر ۴۸ دلار و ۲۲ سنت به ازاری هر بشکه معامله شد.

به گفته تحلیلگران اقتصادی، نگرانی از آینده اقتصاد جهانی بر روی تقاضا و قیمت نفت تاثیر گذاشته است، همچنین بی ثباتی در بازارهای مالی و تاثیر آن بر روی روند کاهشی رشد تقاضا نفت در مناطق کلیدی منجر به پر تلاطم شدن بازار جهانی نفت شده است.

البته بانک آمریکا بر این باور است که احتمال افزایش بهای نفت در سال جاری و آینده وجود دارد و پیش بینی برای میانگین قیمت نفت خام آمریکا در سال ۲۰۱۶ میلادی ۴۶.۶۶ دلار و برای نفت برنت ۴۷.۳۰ دلار در هر بشکه و برای سال ۲۰۱۷ میلادی هر دو شاخص نفت بهای ۵۶.۷۵ سنت را تجربه خواهند کرد.