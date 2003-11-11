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۲۰ آبان ۱۳۸۲، ۱۴:۱۸

" ماه شكافته " در فرهنگسراي جوان

" ماه شكافته " در فرهنگسراي جوان

فرهنگسراي جوان شب شعر فرصت سبز را به مناسبت ايام سوگواري حضرت علي ( ع) با عنوان « ماه شكافته »، با حضور شاعران بر جسته و علاقه مندان بر گزار مي كند .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي جوان ، شب شعر مذكوردر ادامه  سلسله شب شعر هاي ماهانه فرهنگسراي جوان ، روز پنج شنبه 22 آبان ماه مقارن با ايام سوگواري مولاي متقيان حضرت علي ( علي) در سالن فرهنگ بر گزار مي شود . اين شب شعر با عنوان « ماه شكافته » با حضور شاعران معاصر  ،  ساعت 15 تا 17 اجرا مي شود .
شاعران علاقه مند مي توانند جهت ارايه آثار و اشعار خود در اين بر نامه با واحد ادبي فرهنگسراي جوان هماهنگ نمايند .
علاقه مندان جهت شر كت در اين شب شعر مي توانند به نشاني ميدان خراسان - خيابان خاوران - فر هنگسراي جوان سالن فرهنگ مراجعه كنند .
کد مطلب 37063

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