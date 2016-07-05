۱۵ مرداد آخرین مهلت ارسال مدارک برای دریافت جوایز تحصیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ملی نخبگان برای حمایت از استعدادهای برتر دانشگاه‌های کشور هر ساله جوایز تحصیلی مختلفی به نفرات منتخب متقاضیان استفاده از این تسهیلات اعطا می‌کند.

با توجه به محدودیت ظرفیت استفاده از این تسهیلات در مقاطع تحصیلی مختلف، لازم است متقاضیانی که از حداقل شرایط استفاده از تسهیلات این بنیاد برخوردارند، حداکثر تا ۱۵ مرداد ماه به سامانه ثریا به به نشانی http://soraya.bmn.ir مراجعه و پس از تشکیل حساب کاربری مدارک و مستندات مربوط به فعالیت‌های مختلف خود را در این سامانه ثبت کنند.

بدیهی است برخورداری از این جوایز و تسهیلات منوط به قرار گرفتن اولویت متقاضی در ظرفیت تخصیص یافته به دانشگاه / دانشکده از سوی بنیاد ملی نخبگان / شورای استعدادهای درخشان دانشگاه خواهد بود.

ثبت نام در سامانه ثریا و درج اطلاعات در این سامانه به هیچ وجه به معنای برخورداری از این تسهیلات نخواهد بود و این اقدام به عنوان یکی از مراحل مقدماتی ارزیابی عملکرد متقاضی است.

مسئولیت صحت و اصالت اطلاعات ثبت شده در سامانه ثریا از سوی متقاضی مستقیما متوجه متقاضی است و چنانچه در هر مرحله از مراحل ارزیابی پرونده و اولویت‌بندی‌های مربوطه، عدم اصالت و صحت این اطلاعات و یا عدم احراز شرایط اثبات شود، متقاضی از این تسهیلات محروم شده و تبعات مترتب بر ارائه اطلاعات نادرست متوجه متقاضی خواهد بود.

بررسی پرونده متقاضیان و الویت بندی آنها برای استفاده از تسهیلات بر مبنای معیارهای بنیاد ملی نخبگان و مصوبات شورای استعداد درخشان دانشگاه است.