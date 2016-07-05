«کمپ ایکس ری» عیدفطر اکران می شود/یادواره کیارستمی در سینماغزل

مدیر امور سینمایی فرهنگ و ارشاد فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه «کمپ ایکس ری» در برنامه نمایش فیلم سینما غزل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس قرار گرفت، گفت: در شبهای تعطیلات عید سعید فطر افزون بر این اثر، فیلم های «دونده زمین» ساخته کمال تبریزی، «شاهزاده» اثری از محمود بهزادنیا، «پرویز» به کارگردانی مجید برزگر، «ایران سرای من است» ساخته پرویز کیمیاوی و «سه و نیم» کاری از نقی نعمتی در سینما هنر و تجربه شیراز روی پرده می رود.

مهدی رنجبر همچنین از نمایش فیلم های کوتاه روز(۱) در سینما هنر و تجربه شیراز خبر داد و افزود: سینما غزل فرهنگ و ارشاد فارس هم با فیلم های خارجی «در بارانداز» و «کمپ ایکس ری» با بازی پیمان معادی میزبان مخاطبان سینماست.

سینماهای غزل و هنر و تجربه شیراز در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، چهارراه حافظیه قرار دارند.

این درحالیست که انجمن فیلم کوتاه شیراز به یاد اعتبار سینمای ایران عباس کیارستمی پخش فیلم این هفته خود را تغییر داد.

بر این اساس، پیش از این قرار بود مستند «خانه» در این روز پخش شود اما به دلیل رخداد غمبار و سوگ وار شدن سینمای ایران با تغییر برنامه به یادعباس کیارستمی یاد او را گرامی داشته می شود.

این برنامه، چهارشنبه ۱۶ تیر جاری ساعت ۱۸ در سینما غزل فرهنگ و ارشاد برگزار خواهد شد.

در این گرامیداشت فیلم های مستند «یک هفته با کیارستمی» ساخته «Yasuhiko Miyoshi» و «کپی برابر اصل» نمایش داده می شوند و ورود برای تمامی علاقمندان در این یادواره آزاد است.