عید سعید فطر در قاب تصویر شبکه استانی زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از صدا و سیمای مرکز زنجان، معاونت صدای مرکز زنجان قرار است با ویژه برنامه‌های «ضیافت آسمان» و «ترش و شیرین» به استقبال عید فطر برود.

تهیه‌کنندگی ضیافت آسمان که به مدت ۶۰ دقیقه که روز چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۰ پخش خواهد شد بر عهده میثم نبی بوده و در آن به فلسفه عید سعید فطر، اعمال مختص آن وسایر موضوعات مذهبی مرتبط با آن با حضور کارشناس مذهبی پرداخت شده است.

همچنین ویژه برنامه ترش و شیرین در دو روز تعطیل عید به تهیه‌کنندگی حمید قزلباش، با بخش‌های مختلفی از جمله گزارش مردمی، سرودها و موسیقی‌های شاد، بخش مهمان برنامه، نمایش، تلفن‌ها و پیامک‌های مردمی، آنونس‌های ویژه عید و ... لحظات شاد و مفرحی را برا ی مردم استان رقم خواهد زد.

معاونت سیمای مرکز زنجان هم در نظر دارد با ویژه برنامه عید فطر با عنوان «آیلار آیی» به تهیه‌کنندگی فریدون قدیری در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۱ شب با بخش‌های مختلف و متنوعی مهمان هم‌استانی‌های زنجانی باشد.

این برنامه شامل آیتم‌های مختلفی از جمله موسیقی‌های شاد و متنوع، شعر، بخش مهمان در برنامه، تواشیح، پلاتو، وله و ... خواهد بود.