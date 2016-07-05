فریبا گله دار در گفتگو با خبرنگار مهر، به اجرایی شدن طرح های استانی و ملی امور بانوان آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ برای دانش آموزان لرستانی اشاره کرد و اظهار داشت: در این راستا طرح بهبود وضعیت بهداشتی دانش آموزان دختر مناطق محروم کشور برای ۶۰۰ دانش آموز پایه اول متوسطه نیز در استان اجرا شده است.

وی افزود: میزان اعتبار طرح بهبود وضعیت بهداشتی دانش آموزان دختر هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده که هدف از اجرای آن ارتقاء سطح سلامت و بهداشت جسمی دانش آموزان دختر مناطق محروم و افزایش آگاهی آن ها در زمینه بهداشت عمومی است.

مشاور مدیرکل و مسئول امور بانوان آموزش پرورش لرستان اجرای طرح بهبود مهارت ها و تعاملات در مواجهه با دانش آموزان دختر را یکی دیگر از طرح های امور بانوان آموزش و پرورش دانست و گفت: اعتبار تخصیص یافته به این طرح نیز پنج میلیون تومان است.

گله دار مخاطبان طرح بهبود مهارت ها و تعاملات در مواجهه با دانش آموزان دختر را دانش آموزان پایه دوم متوسطه خواند و اضافه کرد: علاوه بر این دانش آموزان دختر مخاطبان دیگر این طرح اولیای دانش آموزان و همه معلمان در ارتباط با دانش آموزان هستند.

وی گفت: در طرح بهبود مهارت ها و تعاملات در مواجهه با دانش آموزان دختر پایه دوم متوسطه ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از دانش آموزان در کل استان به صورت کارگاهی آموزش دیده اند.