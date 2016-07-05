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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۲

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

اجرای طرح بهبود وضعیت بهداشتی دانش‌آموزان دختر مناطق محروم لرستان

اجرای طرح بهبود وضعیت بهداشتی دانش‌آموزان دختر مناطق محروم لرستان

خرم آباد- مشاور مدیرکل و مسئول امور بانوان آموزش و پرورش لرستان از اجرای طرح بهبود وضعیت بهداشتی دانش آموزان دختر مناطق محروم این استان خبر داد.

فریبا گله دار در گفتگو با خبرنگار مهر، به اجرایی شدن طرح های استانی و ملی امور بانوان آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی ۹۵-۹۴  برای دانش آموزان لرستانی اشاره کرد و اظهار داشت: در این راستا طرح بهبود وضعیت بهداشتی دانش آموزان دختر مناطق محروم کشور برای ۶۰۰ دانش آموز پایه اول متوسطه نیز در استان اجرا شده است.

وی افزود: میزان اعتبار طرح بهبود وضعیت بهداشتی دانش آموزان دختر هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده که هدف از اجرای آن ارتقاء سطح سلامت و بهداشت جسمی دانش آموزان دختر مناطق محروم و افزایش آگاهی آن ها در زمینه بهداشت عمومی است.

مشاور مدیرکل و مسئول امور بانوان آموزش پرورش لرستان اجرای طرح بهبود مهارت ها و تعاملات در مواجهه با دانش آموزان دختر را یکی دیگر از طرح های امور بانوان آموزش و پرورش دانست و گفت: اعتبار تخصیص یافته به این طرح نیز پنج میلیون تومان است.

گله دار مخاطبان طرح بهبود مهارت ها و تعاملات در مواجهه با دانش آموزان دختر را دانش آموزان پایه دوم متوسطه خواند و اضافه کرد: علاوه بر این دانش آموزان دختر مخاطبان دیگر این طرح اولیای دانش آموزان و همه معلمان در ارتباط با دانش آموزان هستند.

وی گفت: در طرح بهبود مهارت ها و تعاملات در مواجهه با دانش آموزان دختر پایه دوم متوسطه ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از دانش آموزان در کل استان به صورت کارگاهی آموزش دیده اند.

کد مطلب 3706319

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