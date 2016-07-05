عملیات تیغ زنی و مرمت راههای ۴۳ روستای بخش کوهین انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، ابراهیم آزاد در این باره اظهارداشت: تیغ زنی و مرمت راههای روستایی بخش کوهین در جهت افزایش ایمنی راههای روستایی توسط عوامل راهداری این اداره به پایان رسیده است.

آزاد با اشاره به اهمیت مناسب سازی و تسطیح راههای روستایی افزود: با توجه به شغل اهالی روستاها و مناطق عشایر نشین بخش کوهین انجام عملیات تیغ زنی و مناسب سازی راههای روستاها در اولویت کاری راه و شهرسازی این حوزه قرار دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به درخواست و مراجعه عشایر و کشاورزان زحمتکش منطقه به اداره راه و شهرسازی کوهین جهت انجام عملیات تیغ زنی راههای روستایی به خصوص مناطق کوهستانی و همچنین پیگیری بخشداری کوهین، اداره راه و شهر سازی قبل از تخصیص اعتبارات مورد نیاز اقدام به انجام این عملیات کرد.

آزاد تصریح کرد: در راستای مناسب سازی جاده های روستاهای بخش کوهین عملیات خط کشی راههای آسفالته نیز در دست اجرا قرار دارد.