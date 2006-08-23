حريفان تيم ملي فوتبال ساحلي ايران در جام جهاني مشخص مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر اين مراسم ساعت 30/22 روز يكشنبه در هتل «سوفيتل» شهر مارسي فرانسه برگزار و طي آن 16 تيم صعود كننده در 4 گروه تيمي قرار مي گيرند كه تاكنون حضور تيمهاي ايران، بحرين، ژاپن، برزيل، آرژانتين و اروگوئه در جام جهاني 2006 فوتبال ساحلي قطعي شده و 5 تيم از اروپا، 2 تيم از آفريقا، 1 تيم از اقيانوسيه و 2 تيم از آمريكاي شمالي و مركزي نيز به اين رقابتها راه خواهند يافت. در ضمن نماينده اي از ايران براي قرعه كشي در اين مراسم شركت خواهد داشت.
گفتني است جام جهاني فوتبال ساحلي از تاريخ 11 لغايت 21 آبان ماه سال جاري در شهر «رويودو ژانيرو» برزيل برگزار مي شود.
نظر شما