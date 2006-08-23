  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۸:۰۰

/ روز يكشنبه و در مراسم قرعه كشي فيفا /

حريفان تيم ملي فوتبال ساحلي ايران در جام جهاني مشخص مي شوند

فدراسيون جهاني فوتبال فيفا روز گذشته با ارسال نمابري به فدراسيون فوتبال كشورمان اعلام كرد قرعه كشي رقابتهاي جام جهاني فوتبال ساحلي، روز يكشنبه پنجم شهريور ماه جاري با حضور نمايندگان تيمهاي راه يافته به اين مرحله از رقابتها برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر  اين مراسم ساعت 30/22 روز يكشنبه در هتل «سوفيتل» شهر مارسي فرانسه برگزار و طي آن 16 تيم صعود كننده در 4 گروه تيمي قرار مي گيرند كه تاكنون حضور تيمهاي ايران، بحرين، ژاپن، برزيل، آرژانتين و اروگوئه در جام جهاني 2006 فوتبال ساحلي قطعي شده و 5 تيم از اروپا، 2 تيم از آفريقا، 1 تيم از اقيانوسيه و 2 تيم از آمريكاي شمالي و مركزي نيز به اين رقابتها راه خواهند يافت. در ضمن نماينده اي از ايران براي قرعه كشي در اين مراسم شركت خواهد داشت.

گفتني است جام جهاني فوتبال ساحلي از تاريخ 11 لغايت 21 آبان ماه سال جاري در شهر «رويودو ژانيرو» برزيل برگزار مي شود.

کد مطلب 370636

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها