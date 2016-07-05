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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۶

جذب بیش از ۲هزار دانش آموز در باشگاه هوافضای جوان

جذب بیش از ۲هزار دانش آموز در باشگاه هوافضای جوان

باشگاه هوافضای جوان توسط ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی و دانشگاه جامع امام حسین با هدف ترویج و فرهنگسازی راه اندازی شده و بیش از ۲هزار دانش آموز عضو آن هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  باشگاه هوافضای جوان به همت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی و دانشگاه جامع امام حسین سال گذشته راه اندازی شد.

باشگاه هوافضای جوان با هدف آموزش مفاهیم بنیادی هوافضا به جوانان، ترویج و فرهنگسازی فناوری های هوایی، معرفی رشته مهندسی هوافضا و ظرفیت‌های شغلی این رشته در کشور و ارائه کارگاه‌های ساخت هواپیمای مدل، اقدام به تاسیس شده است.

این باشگاه برای جذب بیش از پیش دانش آموزان مستعد در این حوزه، امسال فعالیت خود را در شبکه های اجتماعی آغاز کرد که تاکنون با گذشت حدود ۴ ماه، موفق به جذب بیش از ۲ هزار مخاطب شده است.

راه اندازی چنین سایتی می تواند راهی باشد که نسل جدید هر چه بیشتر با ظرفیت های فناوری حوزه هوافضا آشنا شوند و با افزایش روزافزون مخاطبین، گامی مهم در راستای تامین نیروی انسانی متخصص در آینده صنعت هوافضا برداشته شود.

کد مطلب 3706388

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