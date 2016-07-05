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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۷

استاندار سمنان:

عید فطر شکرانه پایان یک ماه بندگی خداوند متعال است

عید فطر شکرانه پایان یک ماه بندگی خداوند متعال است

سمنان-استاندار سمنان با ارسال پیامی ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن عید فطر به عموم مردم استان، گفت: عید فطر شکرانه پایان یک ماه بندگی خداوند متعال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، محمد رضا خباز با ارسال پیامی فرا رسیدن عید سعید فطر را به عموم مسلمانان و مردم خداجو، متدین و انقلابی استان سمنان تبریک و تهنیت گفت.

در پیام تبریک استاندار سمنان به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر، آمده است: «الَحَمدُلِلّه عَلی مَا هَدینا وَ لَه الشُکرُ عَلی مَا اولینَا» عید فطر روز تولد دوباره انسان و فصل تازه شکفتن ایمان در روح و جانهای پاک و بیدار است.

خباز می نویسد: عید فطر، روزی است که انسان به فطرت پاک خود باز می گردد و به شکرانه این نعمت بزرگ و بی کران به ستایش باریتعالی پرداخته و زنگار گناه را از آینه روشن قلب و جان می زداید این عید به راستی که روز عزیز و خجسته ای است، روزی که خداوند آن را از میان دیگر روزها برگزیده محسوب می شود و به بندگان ناچیزش اجازه داده تا در این روز نزد حضرت او گرد آیند و بر خوان کرم او بنشینند و ادب و بندگی به جای آرند.

خباز در بخش دیگری از پیام خود آوده است: با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان، فرارسیدن عید سعید فطر را به عموم مسلمانان و مومنان و مردم خداجو، متدین و انقلابی استان سمنان تبریک و تهنیت عرض کرده از خداوند متعال رستگاری، عزت و کرامت همگان را مسئلت داریم.

کد مطلب 3706391

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