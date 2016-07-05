رسالت بوذری از آخرین اجرای «فصل وصل» نوشت

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای نمایش «فصل وصل» تولید مرکز هنرهای نمایشی انقلاب اسلامی مُهنا به تهیه کنندگی علیرضا کوهفر، کارگردانی سعید اسماعیلی و روایت رسالت بوذری دوشنبه ۱۴ تیرماه در باغ موزه دفاع مقدس به پایان رسید.

رسالت بوذری به مناسبت پایان اجرا یادداشتی به این مضمون نوشته است:

«و چه خوش گفت:

این همه آوازها از شه بود ...

همیشه شب‌های پایانی اجرا، هم شیرین است هم آه و حسرت و دریغ دارد برای من ... شیرین ... چون چشم در چشم، چهره به چهره و تمام قد رو به روی مردم ایستادم و گفتم آن چه باور داشتم ...

اما حسرت و دریغ ... که نکند سهم من فقط گفتن باشد ... اما امید در این میانه سر بر می آورد که من ... من ... من را فراموش کردی!!

شهر طهور خدا، حالا که دستانش را به نشانه خداحافظی بالا می آورد، یادم می آورد که «فصل وصل» قرار ما و مردم بود در ماهی که دل ها رقیق شده بود... که: «رقت فیه القلوب»

و لطف رفیق اعلا که چه اندازه ما و اهالی «فصل وصل» را پسندیده و بر سر این قرار عاشقانه آورده است ...

سپاس از همه الطاف بی‌حد و شمار مردم عزیز و هم قدم های مهربان شهرم که به بهانه نمایش بزرگ «فصل وصل» من را و ما را، به مهر نواختند و این برکت نام مولایی است که دانه مهرش روز ازل در دل ما جوانه زد و البته این همه آوازها از شه بود ...

بنده شاه ولایت عبده الراجی رسالت»