به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی فریده اولاد قبا نماینده مردم تهران در نطق میان دستور، منشأ گسترش آسیبهای اجتماعی، اعتیاد و خشونت را بیکاری جوانان خواند.
وی بر لزوم گسترش حمایت از زنان در معرض آسیب و آسیبدیده تاکید کرد و خواستار گسترش زمینههای کارآفرینی با محوریت زنان سرپرست خانوار و دختران فارغالتحصیل و توانمندسازی زنان روستایی شد.
نایب رئیس فراکسیون زنان بر لزوم بسترسازی فرهنگی و قانونی جهت کاهش خشونت و تبعیض علیه زنان تاکید کرد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به ورود شرکتهای بینالمللی به کشور در پسابرجام در تشریح تهدیدها و فرصتهای این موضوع گفت: ورود شرکتهای بینالمللی موجب رشد اقتصادی و اشتغال میشود اما تهدیداتی را به همراه دارد.
نایب رئیس فراکسیون زنان ادامه داد: به واسطه توانمندی بالای این شرکتها، بازار کشور توسط آنها تصاحب میشود و شرکتهای داخلی توان رقابت نداشته و حذف میشوند که این امر کاهش توانمندی بومی را به همراه دارد.
اولاد قبا، راهحل این مشکل را مشارکت و همکاری فناورانه با شرکتهای خارجی در راستای انتقال فناوری خواند و گفت: باید به جای خرید محصولات نهایی، فناوریهای نو را به کشور انتقال داد.
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