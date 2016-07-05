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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۱

اولاد قبا در نطق میان دستور:

هشدار به تصاحب بازار کشور توسط شرکت‌های بین‌المللی

هشدار به تصاحب بازار کشور توسط شرکت‌های بین‌المللی

عضو فراکسیون امید نسبت به تصاحب بازارهای کشور توسط شرکت‌های بین‌المللی در پسابرجام هشدار داد و خواستار همکاری و مشارکت فناورانه با این شرکت‌ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی فریده اولاد قبا نماینده مردم تهران در نطق میان دستور، منشأ گسترش آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد و خشونت را بیکاری جوانان خواند.

وی بر لزوم گسترش حمایت از زنان در معرض آسیب و آسیب‌دیده تاکید کرد و خواستار گسترش زمینه‌های کارآفرینی با محوریت زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ‌التحصیل و توانمندسازی زنان روستایی شد.

نایب رئیس فراکسیون زنان بر لزوم بسترسازی فرهنگی و قانونی جهت کاهش خشونت و تبعیض علیه زنان تاکید کرد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به ورود شرکت‌های بین‌المللی به کشور در پسابرجام در تشریح تهدیدها و فرصت‌های این موضوع گفت: ورود شرکت‌های بین‌المللی موجب رشد اقتصادی و اشتغال می‌شود اما تهدیداتی را به همراه دارد.

نایب رئیس فراکسیون زنان ادامه داد: به واسطه توانمندی بالای این شرکت‌ها، بازار کشور توسط آنها تصاحب می‌شود و شرکت‌های داخلی توان رقابت نداشته و حذف می‌شوند که این امر کاهش توانمندی بومی را به همراه دارد.

اولاد قبا، راه‌حل این مشکل را مشارکت و همکاری فناورانه با شرکت‌های خارجی در راستای انتقال فناوری خواند و گفت: باید به جای خرید محصولات نهایی، فناوری‌های نو را به کشور انتقال داد.

کد مطلب 3706398

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