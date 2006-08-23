آمريكا به دقت در حال بررسي پاسخ ايران است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، "دانا پرينو" سخنگوي كاخ سفيد گفت: هركسي مي داند كه جامعه بين المللي حرف خود را زده است كه بايد ايران به برنامه هاي هسته اي خود پايان دهد و اين بدان معني است كه تهران بايد غني سازي را متوقف كند.

وي در جمع خبرنگاران گفت كه آمريكا به نحوي شايسته و بادقت در حال بررسي پاسخ تهران به پيشنهاد غرب است و جرج بوش رئيس جمهور اين پاسخ را در نشستي با كاندوليزا رايس وزير امور خارجه مورد بررسي قرار داد.

در همين حال فيليپ دوست بلازي وزير امور خارجه فرانسه نيز توقف غني سازي از سوي ايران را پيش شرطي براي آغاز گفتگوها اعلام كرده است.

ايران روز گذشته به پيشنهادي كه پيشتر از سوي خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا به نمايندگي از پنج عضو دائم شوراي امنيت بعلاوه آلمان به ايران ارائه داده بود پاسخ داد.