برآورد درآمد سه هزار میلیارد ریالی در بخش گردشگری اردبیل

کریم حاجی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به دلیل اینکه در کشور حساب اقماری نداریم تعیین گردش سود حاصله از گردشگری تابع احتمالات است.

وی افزود: سال گذشته هشت میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به استان اردبیل سفر کردند که به صورت متوسط یک چهارم مراکز اقامتی استان را اشغال کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با بیان اینکه نزدیک به دو میلیون نفر در هتل‌ها و مراکز اقامتی اقامت داشتند، اضافه کرد: متوسط هزینه هر نفر در مراکز اقامتی یک‌میلیون ریال است و این نشان می‌دهد گردشگران اردبیل دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در بخش اقامت هزینه کردند.

حاجی‌زاده اضافه کرد: باقی‌مانده گردشگران که حضور موقت داشتند نیز اگر به طور میانگین هر کدام ۲۰۰ هزار ریال در استان هزینه کرده باشند درآمد این بخش هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال است.

وی تأکید کرد: این برآوردها در واقع به صورت حداقلی محاسبه شده و بی‌شک درآمد استان از محل گردشگری به مراتب بیشتر از این مقدار است.