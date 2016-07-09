بیش از ۲هزار شرکت دانش بنیان رد صلاحیت شدند

محمد صاحبکار خراسانی در خصوص آخرین آمار شرکت های دانش بنیان به خبرنگار مهر گفت: تاکنون شش هزار شرکت وارد روند ارزیابی شده اند تا بعد از ثبت نام، صلاحیت آنها برای دانش بنیان شدن مورد ارزیابی قرار گیرد.

رئیس امور شرکتهای دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری افزود: از این تعداد ۲ هزار و چهارصد و پنجاه شرکت، دانش بنیان شده اند.

به گفته صاحبکار خراسانی، بعد از روند ارزیابی، تعداد ۲ هزار و ششصد شرکت در روند ارزیابی مورد تایید قرار نگرفتند و رد صلاحیت شدند.

وی ادامه داد: شرکتهایی که در نام ثبتی آنها کلمه دانش‌بنیان وجود دارد مزیت خاصی ندارند و برای برخورداری از حمایتهای مدنظر قانون دانش‌بنیان باید در سامانه «دانش‌بنیان» ثبت نام و تمامی مراحل ارزیابی و تشخیص را طی کنند.

وی با بیان اینکه شرکتهای تعاونی دانش‌بنیان نیز از این امر مستثنی نیستند، اظهار داشت: به این ترتیب عبارت «دانش بنیان» دلیلی بر برخورداری از حمایتهای این قانون نیست.