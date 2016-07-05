۱۲ پایگاه شهری و روستایی آماده جمع آوری زکات فطریه در فومن

غلامحسین دولتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرارسیدن عید سعید فطر، اظهار کرد: تمهیدات لازم برای جمع آوری وجوهات زکات فطریه و کفاره مردم شهرستان فومن اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه پایگاه های جمع آوری زکات در تمامی مساجد و مصلای شهر فومن و همچنین برخی از میادین استقرار می یابد، گفت: امسال ۱۲ پایگاه شهری و روستای برای این امر تدارک دیده شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) فومن به جمع آوری بیش از ۲۵ میلیون تومان زکات فطریه در سال گذشته در این شهرستان اشاره کرد و گفت: بخشی از زکات جمع آوری شده توسط هیئت امنا مساجد به نیازمندان همان مسجد پرداخت و مابقی نیز در اختیار کمیته امداد شهرستان برای پرداخت به نیازمندان تحت پوشش قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: امسال پایگاه های مقاومت بسیج نیز در جمع آوری زکات فطریه با کمیته امداد امام خمینی(ره) فومن همکاری می کنند.

دولتی در ادامه تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فومن را هفت هزار و ۶۳۷ نفر عنوان و تصریح کرد: ۲۵۵ کودک یتیم نیز تحت پوشش بوده که در رمضان امسال ۶۴ کودک دارای حامی شدند.