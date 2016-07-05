استفاده خانوادگی ازتریبون مجلس رویه نشود/هیات نظارت تذکر دهد

سیدمهدی هاشمی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اقدام خلاف آیین نامه سیده‌فاطمه حسینی نماینده تهران در مجلس اظهار کرد: این نوع رفتارها و ادبیات کار صحیحی نیست و ممکن است موجب شود یکسری تقابل ها در مجلس صورت بگیرد.

وی افزود: ممکن است این رفتارها تبدیل به رویه ای شود برای اینکه عده ای بخواهند از تریبون مجلس سوءاستفاده کرده و در جهت منافع شخصی و خانوادگی خود بهره برداری کنند.

هاشمی تاکید کرد: باید بدانیم اگر این موضوع، فارغ از اینکه شخص سوءاستفاده کننده از تریبون مجلس چه کسی است، تبدیل به یک رویه و قاعده شود و برخورد قاطعی هم با آن صورت نگیرد بعدا ادامه پیدا خواهد کرد و تکرار کنندگان آن، اقدامات خود را با استناد بر اینکه با اتفاقات قبلی هم برخورد نشده است، توجیه کنند.

رئیس کمیسیون عمران نهم خاطرنشان کرد: در این مسئله ضمن اینکه ضرورت دارد به فرد خاطی تذکر داده شود، باید تعهدی هم از این نماینده گرفته شده و حتی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان حساسیت لازم را به این موضوع نشان دهد و با نماینده خاطی برخورد کند.

وی تصریح کرد: هر نماینده‌ای از هر جناح و تفکری باید از هر اقدامی که غیراصولی و منطقی است، پرهیز کند زیرا این مسئله در شان یک نماینده مجلس که انتظار می رود قانونمندتر از دیگران باشد، نیست.

هاشمی گفت: من تا الان نشنیده ام که یک برخورد منطقی از طرف اصلاح طلبان با نماینده ای که در خط فکری آنها قرار دارد و خلاف آیین نامه نیز عمل کرده است، صورت گرفته باشد. امیدوارم که اصلاح طلبان برای شفاف سازی این موضوع و رفع ابهام، موضع خودشان را مشخص کنند.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس در پاسخ به ادعای سیده فاطمه حسینی مبنی بر اینکه افشای فیش های حقوقی و برکناری و استعفای چند مدیر بانکی به دلیل شایعه پراکنی بازندگان ۹۴ بوده است، اظهار کرد: این سخنان فرافکنی از اصل موضوع پرداخت‌های نامتعارف است. متاسفانه همیشه این شکل از فرافکنی ها در برخورد با این مسائل، یک رویه بوده است.

وی افزود: از طرفی نباید ضعف دستگاه های نظارتی را در مسئله دریافت و پرداخت حقوق های نامتعارف نادیده بگیریم. این دستگاه‌ها باید ضعف های خود را در این زمینه اصلاح کنند.

هاشمی با بیان اینکه ما نباید همیشه از رسانه ها برای برخورد با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از آن استفاده کنیم، اظهار کرد: اگر دستگاه های مذکور این کار را نکنند طبیعی است که برای مقابله با بی عدالتی ها و فسادها از ابزار رسانه ای استفاده شود.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم تاکید کرد: البته باید گفت رسانه ای کردن این موضوع موجب آلام و دردمندتر کردن مردم می‌شود و بدبینی جامعه به مسئولین را تشدید می کند. من نمی‌خواهم بگویم استفاده از رسانه در مورد این موضوع خوب است، اما وقتی دستگاه ها و نهادهای نظارتی به وظایف خود عمل نکنند، امکان استفاده از ابزار رسانه به وجود می آید.

گفتنی است روز یکشنبه سیده فاطمه حسینی دختر سید صفدر حسینی و نماینده تهران در مجلس، بعنوان سوال از وزیر ارتباطات پشت تریبون قرار گرفت اما بیانیه طولانی خود را که در دفاع از فعالیت های اقتصادی پدر، همسر و پدر همسرش بود قرائت کرد تا آنجا که در اواخر قرائت آن، علی مطهری رئیس جلسه میکروفن او را قطع کرد.