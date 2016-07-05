ادبیات، لذت زندگی، دغدغه و درد مشترک همه‌ ماست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، قاسمعلی فراست در حاشیه ضیافت افطاری شاعران و نویسندگان که در آستانه روز ادبیات کودک و نوجوان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد با بیان این مطلب افزود: با ادبیات کودک و نوجوان هم به این دلیل بیشتر ارتباط میگیریم که سازندهتر است.
وی در زمینه نام گذاری روزی با عنوان ادبیات کودک و نوجوان و تاثیر آن بر تقویت این حوزه یادآور شد: به طور کلی نامگذاری اگر برخاسته از مناسبت، انگیزهی فرهنگی باشد و به درستی مدیریت شود به این حوزه کمک میکند.
فراست در ادامه خاطرنشان کرد: تمام ادبیات فعالیتی زیربنایی در جامعه است و ادبیات کودک و نوجوان زیربناییتر است و تنها میتوانم بگویم با ادبیات زندگی میکنم و از آن لذت میبرم. به همین دلیل هم فکر میکنم این مناسبت فرهنگی میتواند بسیار امیدبخش باشد.
وی هم چنین در مورد وضعیت ادبیات کودک و نوجوان در ایران نسبت به ادبیات بزرگسال گفت: به نظر من کل ادبیات در حال حاضر روزگار خوبی ندارد و ادبیات کودک و نوجوان نیز - که شاخهای از این درخت تنومند است - حال خیلی خوبی ندارد.
نویسنده مجموعه داستان «هر زندگی یه قصه است» اضافه کرد: به نظر میرسد تمام این مشکلات برمیگردد به اینکه مسالهی اصلی جامعه ما ادبیات نیست و آنگونه که باید به آن بها داده نمیشود که امیدوارم روزی فرا برسد که ادبیات ما از این مظلومیت خارج شود و به جایگاه تعریف شدهاش در دنیا برسد.
وی همچنین اظهار داشت ادبیات حتی در کشورهای غیر پیشرفته نیز از جایگاه خوبی برخوردار است، مشتریان و بانیان خوبی دارد، خوب مدیریت و مخاطبشناسی میشود اما در کشور ما نبود این شاخصهها بلایی است که بر خانوادهی ادبیات وارد شده و روزبهروز این درخت را میخورد و میپوساند.
فراست همچنین درباره وضعیت مخاطب کنونی ادبیات در کشور یادآور شد: به نظر من در شرایط بهوجود آمده برای ادبیات، مخاطب خیلی مقصر نیست و کوتاهیها و قصور در درجه نخست در سیاستگذاران فرهنگی خلاصه میشود و بعد از آن به شاخههای دیگر میرود.
وی افزود اگر کتاب خوب و جذاب به دست مخاطب برسد در همین شرایط فعلی هم میخواند چرا که بسیار شاهد بودهایم که مخاطب از کتابهایی که خوب نوشته و توزیع شده استقبال کرده است.
نویسنده حوزه ادبیات همچنین در مورد علت نبود گرایش به ادبیات از سوی مخاطبان گفت: مردم زمانی که میبینند زندگی بزرگان ادبیات ما مثل درگذشتگانی مانند نجف دریابندری، رضا سیدحسینی، احمد محمود و دیگر اساتید به لحاظ معیشتی دچار مشکل بود و جایگاه اجتماعی خوبی هم ندارند به خود میگویند من چرا دنبال ادبیات بروم یا نویسنده و شاعر شوم یا حتی چرا باید کتاب بخوانم؟ درحالی که اگر در جامعه ببینند که آقا یا خانم نویسنده و شاعر از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار است و به او احترام گذاشته میشود، علاقهمند میشوند.
وی در پایان ابراز داشت در حوزهی سیاستگذاری ادبیات و فرهنگ لازم است یک اتفاق بیافتد و آن اینکه افراد کارشناس و کاربلد فرهنگی در جایگاه خود قرار گیرند، درصد بالایی از این مشکلات رفع میشود.
دورهمی نویسندگان و شاعران به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روز ۱۳ تیر ۹۵ در مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری کانون در خیابان حجاب تهران برگزار شد.
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