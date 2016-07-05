رئیس شورا نباید سلیقه شخصی خود را اعمال کند

جواد ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ترک جلسه غیرعلنی‌ امروز شورای‌ شهر اظهار کرد: یکی از دستور کارهایی که قرار بود در جلسه غیر علنی امروز بررسی شود مربوط به بودجه شرکت الیت بود و دیروز بعدازظهر تصمیم گرفته شد که این موضوع به صورت اصلاحیه به جریان بیفتد.

وی ادامه داد: مسئله شرکت الیت که بحث ساماندهی پارک خودروها در سطح شهر را انجام می‌دهد، از جمله موضوعات مهم مرتبط با زندگی شهروندان است و عموم مردم در مورد این موضوع سوالات متعددی دارند با این وجود، مسئله بودجه الیت حتی در کمیسیون تخصصی هم مورد بررسی قرار نگرفته است و امروز بنا شده بود در جلسه غیرعلنی درباره آن بحث و بودجه الیت تصویب شود.

ستاری با بیان اینکه بودجه شرکت الیت بدون بررسی در کمیسیون تخصصی به صحن غیرعلنی شورا آمده است،‌ گفت: سازمان بازرسی کل کشور نیز به صورت مکتوب به این موضوع ایراد وارد کرده است و لازم است ما در ابتدا باید اساسنامه شرکت الیت را اصلاح کنیم.

عضو کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: حقوق اعضا در شورای شهر اسلامی شهر مساوی است و رئیس شورا مدیریت جلسه را برعهده دارد نه اینکه تلاش کند سلیقه شخصی خود را اعمال کرده و به کرسی بنشاند.

وی با بیان اینکه مخالفت من در ابتدا با کلیات این مصوبه بوده است، خاطرنشان کرد: این مساله بسیار مهم است و باید در جلسه علنی مطرح شود و نباید جلسه‌ای بدون وجود شرایط لازم برگزار شود.

گفتنی است محمدرضا دیمه کار، دیگر عضو شورای شهر مشهد نیز در اعتراض به ابلاغ این دستور کار در خارج از زمان کاری و تصویب آن در جلسه غیرعلنی، صحن شورا را ترک کرده است.