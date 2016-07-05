اجتماع عظیم مسلمانان درنمازعید فطر نمادوحدت شیعه و سنی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی گفت: عید فطر یکی ازمهمترین اعیاد وجشن های اسلامی است ومسلمانان دراین روزپاداش یک ماه روزه داری را ازخدواند بعنوان میزبان وصاحب این ماه دریافت می‌کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: آیین ها وسنت های اسلامی به وی‍ژه درماه مبارک رمضان درسیستان وبلوچستان ازجایگاه برجسته فرهنگی و اجتماعی برخوردار است که نسل به نسل منتقل شده است.

بزمانی اظهار داشت: ماه مبارک رمضان یک ماه عبادت خالص بندگان مومن خدا وانس بیشتر با قرآن کریم بود،مردم ما دراین ماه پربرکت استقبال بسیارشایسته ای ازقرآن ومحافل قرآنی وهمچنین نمازهای جمعه وجماعات داشتند که جای تقدیر دارد.

مشاور استاندارسیستان وبلوچستان درامورروحانیون ازعموم مردم خواست با حفظ این روحیه وحضور مستمربعد ازماه مبارک رمضان همچنان فضای معنوی مساجد را با حضورشان معنوی ترسازند.

وی با تقدیر ازحضور گسترده مردم شیعه و سنی استان درراهپیمایی روزجهانی قدس بیان کرد: شرکت یکپارچه وبا شکوه مردم دراین راهپیمایی نشانگر اتحاد و همدلی وپایبندی آحاد شیعه وسنی به نظام اسلامی و پیروی ازولی امر مسلمین وهمچنین اعلام حمایت ازمردم مظلوم فلسطین وانزجار ازجنایات استکبار و صهیونیست است.

درشهرستانهای زابل، هیرمند، زهک، هامون، نیمروز، خاش، سراوان، سیب سوران، مهرستان، ایرانشهر، نیکشهر، دلگان، سرباز، کنارک وچابهارو... خواهران وبرادران شیعه و سنی با حضور پرشور درعیدگاههای این شهرستانها نمازعید سعید فطر را به امامت ائمه جمعه شیعه وسنی اقامه می‌کنند.