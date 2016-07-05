به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جواد خاضع ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: نماز عید فطر در ۲۰ مکان در شهرهای مختلف استان برگزار می شود.

وی بیان داشت: نماز عید سعید فطر در مرکز استان ساعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح و در بلوار عدل این شهر اقامه می شود.

وی زمان برگزاری نماز عید فطر در شهر گچساران را ساعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح عنوان کرد و اظهار داشت: مکان برگزاری نماز در این شهر نیز میدان امام خمینی، خیابان‌های بشارت و بلادیان است.

خاضع تصریح کرد: نماز عید فطر شهر دهدشت نیز در دهدشت در ساعت هفت صبح و در استادیوم ورزشی این شهر اقامه می شود.

وی در ادامه برگزاری نماز عید فطر در شهر لنده را ساعت هفت صبح در مصلای جدید امام خمینی (ره)، در شهر سی سخت در خیابان دنا و در ساعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح و در لیکک ساعت شش و ۳۰ دقیقه صبح و در پارک شهدای گمنام و خیابان ۳۰ متری این شهر عنوان کرد.

خاضع افزود: نماز عید فطر در شهر چرام در مصلای قدیم این شهر در ساعت هفت صبح، در شهر باشت در ساعت شش و ۱۵ دقیقه و در ورزشگاه تختی این شهر برگزار می شود.

وی بیان داشت: نماز عید فطر در شهر چیتاب در مدرسه شهید خرسندیان و ساعت هفت صبح برگزار خواهد شد.

خاضع تصریح کرد: نماز عید سعید فطر در شهر سوق در میدان امام خمینی و ساعت هفت و ۳۰ صبح برپا و در شهر مارگون نیز در مصلای امام رضا و ساعت هفت صبح اقامه می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زمان برگزاری نماز عید فطر در شهر پاتاوه را ساعت هفت و ۴۵ دقیقه صبح در مصلای امام هادی این شهر، در لوداب در مسجد حضرت امیرالمومنین (ع) و ساعت هشت صبح، در ممبی در دبیرستان شهید جهان نژادیان ساعت هشت صبح و در سرآسیاب نیز در مسجد حضرت امام خمینی(ره) و ساعت هشت صبح عنوان کرد.

خاضع افزود: نماز عید فطر در بوستان ساعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح و در مسجد حضرت صاحب الزمان(عج) و در شهر سپیدار نیز در مسجد امام حسین (ع) ساعت هشت صبح اقامه خواهد شد.

وی زمان برگزاری نماز عید فطر در دیشموک را ساعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح و در ورزشگاه آزادی این شهر، و در شهر قلعه رئیسی نیز در خوابگاه شبانه روزی شهدا وساعت هفت صبح عنوان کرد.

خاضع با بیان اینکه نماز عید سعید فطر در سرفاریاب در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) و ساعت هشت صبح اقامه می شود، گفت: نمازگزارن در سراسر استان با تمهیدات لازم در نماز عید فطر شرکت کنند.