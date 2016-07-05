ریزگردها مهمان استان بوشهر شدند/ کاهش میدان دید

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بروز پدیده گرد و غبار در استان بوشهر اظهار داشت: هماکنون سرعت باد در استان کم است و پیشبینی میشود که گرد و غبار تا فردا نیز در استان بوشهر ادامه داشته باشد.
وی اضافه کرد: ورود گرد و غبار باعث کاهش میدان دید در استان شده است و هماکنون دید افقی در استان بوشهر به کمتر از سه کیلومتر رسیده است.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر از احتمال افزایش سرعت باد از روز جمعه در استان بوشهر خبر داد و خاطرنشان کرد: وضعیت گرد و غبار در کشور عراق همچنان نامناسب است و احتمال ورود مجدد گرد و غبار به استان وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه آسمان استان بوشهر در ۲۴ ساعت آینده صاف تا کمی ابری و همراه با غبار محلی و در برخی از ساعت ها همراه با گرد و غبار خواهد بود، افزود: جهت وزش باد شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت هشت تا ۳۰ کیلومتر در ساعت است که گاها به ۳۶ کیلومتر بر ساعت نیز میرسد.
مساعدی همچنین ارتفاع موج را بین ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر پیشبینی کرد و ادامه داد: برازجان با ۴۷ و جم با ۲۷ درجه سانتیگراد گرمترین و سردترین نقاط استان طی ۲۴ ساعت گذشته بودهاند.
وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان رطوبت با ۹۶ درصد مربوط به عسلویه و کمترین رطوبت با ۱۲ درصد مربوط به برازجان بوده است، دمای هوای بوشهر را ۳۶ درجه سانتیگراد در شرایط کنونی عنوان کرد.
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