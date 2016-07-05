فاطمه سادات شبیری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برگزاری جام رمضان اسکواش در همدان اظهار داشت: طبق تقویم ورزشی هیئت اسکواش استان همدان در سال ۹۵ یک دوره مسابقه اسکواش در دو رده سنی بزرگ‌سالان و نوجوانان در دو بخش آقایان و بانوان با عنوان جام رمضان در کورت تخصصی اسکواش شهید شمسی‌پور در همدان برگزار می‌شود.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان بابیان اینکه روزبه‌روز تعداد علاقه‌مندان این رشته در حال افزایش است، گفت: رشته اسکواش ازجمله رشته‌های ورزشی بسیار مفرح و ارزان‌قیمت است که خانواده‌ها می‌توانند فرزندان خود را به سمت این رشته جذاب سوق دهند.

شبیری عنوان کرد: در سال ۹۵ با رشد ۲۵۰ درصدی ورزشکاران مواجه بودیم که در این زمینه استان همدان یکی از برترین استان‌های کشور است.

وی با اشاره به عملکرد ۳ ماهه نخست سال ۹۵ هیئت اسکواش استان همدان بیان کرد: در ارزیابی‌ها هیئت اسکواش استان همدان در بخش همگانی عنوان نخست کشور را به خود اختصاص داد و استان‌های فارس و تهران در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

شبیری با اشاره به اینکه نبود اعتبارات در بخش عمرانی و به دنبال آن محدودیت زیرساخت‌های استاندارد که مهم‌ترین مانع پیشرفت است، بیان کرد: پس از ساخت کورت اسکواش شهید شمسی‌پور و پیگیری‌های هیئت استان برای ارتباط با ارگان‌ها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی امیدواریم بتوانیم فضای استاندارد اسکواش را در همدان افزایش دهیم.

وی یادآور شد: استعدادیابی و استعداد پروری، افزایش چشمگیر آمار بیمه‌شدگان اسکواش، برگزاری دوره‌های آموزشی، اعزام مستمر ورزشکاران به مسابقات کشوری و برگزاری مسابقات استانی بر اساس تقویم ورزشی از دیگر مواردی است که به موفقیت اسکواش همدان در این زمان کوتاه منجر شده است.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان با اشاره به تأثیر این رشته در بخش گردشگری ورزشی گفت: در کشورهای پیشرفته، بخش دولتی و خصوصی به توسعه اماکن اسکواش گرایش پیداکرده‌اند.

شبیری عنوان کرد: در استان همدان نیز در صورت حمایت بخش خصوصی می‌توان اماکن اسکواش را در همدان راه‌اندازی کرد چراکه این ورزش در حداقل فضا محیطی دوستانه و مفرح خانوادگی ایجاد می‌کند و موجب جذب خانواده‌ها و گردشگر خواهد شد.