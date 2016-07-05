۵۸۰۰ مددجوی بهزیستی خراسان شمالی اطعام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اللهوردی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات این نهاد در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: در طول این ماه عزیز، سنت حسنه افطاری دادن در خراسان شمالی همانند سایر نقاط کشور انجام شد، بهویژه اینکه به همت اداره کل بهزیستی و جمعی از خیرین مومن و خداجوی این استان، بسیاری از مددجویان روزهدار تحت حمایت این نهاد نیز بر سر سفره افطار نشسته و اطعام شدند.
وی افزود: اداره کل بهزیستی خراسان شمالی طی ۲۸ روز از ماه مبارک رمضان به پنج هزار و ۸۵۰ مدد جوی تحت حمایت خود، کودکان بیسرپرست، زندانیان، دختران بیسرپرست و... افطاری داده است.
اللهوردی افزود: طی این مدت همچنین برای ۴۰۰ نفر معتادان پاکشده از مواد مخدر و خانوادههای آنان مراسم افطاری با حضور شماری از مسئولان استان برگزارشده است.
وی از برگزاری مراسم افطار برای ۴۵۰ زندانی و خانوادههای آنان در شهرستان اسفراین خبر داد و گفت: همچنین با کمک خیرین به ۵۰ دختر بیسرپرست در خانه سلامت و ۱۰۰ کودک خیابانی در سطح استان افطاری دادهشده است.
مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی افزود: تهیه و تحویل ۶۰۰ فقره سبد کالا به مددجویان تحت حمایت این نهاد از سوی خیرین، از دیگر اقدامات صورت گرفته در این ماه مبارک بوده است.
این مسئول گفت: در تمامی شبهای ایام ماه مبارک رمضان برنامه «ضیافت الهی» از سوی این اداره کل با کمک خیرین در تمامی مؤسسات خیریه و مراکز نگهداری کودکان بیسرپرست استان و با حضور مدیران ارشد استان و شماری از مدیران دستگاههای اجرایی برگزارشده است.
مدیرکل اداره بهزیستی خراسان شمالی اظهار داشت: بررسی مشکلات مددجویان و کودکان بیسرپرست بهویژه موضوعات مرتبط با سلامت، مسائل آموزشی و فرهنگی و تلاش برای حل آن باهمت و کمک خیرین و مسئولان از دیگر برنامههایی بود که در ایام این ماه مبارک انجام شد.
وی تصریح کرد: خیرین خراسان شمالی طی این مدت ۹۰ درصد هزینه مراسم افطاری را تقبل کرده و ۱۰ درصد باقیمانده این هزینهها از محل اعتبارات دولتی صرف برگزاری این مراسمها شده است.
فرزندخواندگی غیرقانونی
مدیرکل اداره بهزیستی استان در ادامه گفت: فرزندخواندگی غیرقانونی یکی از مشکلات خراسان شمالی است که متأسفانه تبعات بسیار بدی همچون نداشتن شناسنامه برای کودکان را در پی دارد.
اللهوردی اظهار داشت: چنانچه خانوادهها کودکان را از طریق بهزیستی تحویل بگیرند قطعاً به نفع آنان خواهد بود چراکه علاوه بر تایید سلامت کودک و امکان دریافت شناسنامه برای وی، کار آنها از مجرای قانونی انجامشده و دیگر جای نگرانی نیست.
این مسئول افزود: اداره کل بهزیستی پیش از تحویل کودک به خانواده متقاضی، تمام آزمایشهای سلامت کودک را پیگیری میکند.
وی کاهش اعتیاد و آسیبهای اجتماعی را درگرو توسعه اقتصادی دانست و گفت: توجه به مشکلات اقتصادی اقشار مختلف جامعه، گام مهمی در راستای کاهش این آسیبها است.
خانواده محوری
مدیرکل اداره بهزیستی استان گفت: سیاست دولت تدبیر و امید خانواده محوری است بهطوریکه کودکان بیسرپرست در حد امکان به اقوام درجهدو و یا درجه سه آنها تحویل داده میشود تا با این اقدام ظرفیت کودکان در مراکز نگهداری و مؤسسات خیریه کاهش پیدا کند.
اللهوردی بابیان اینکه تاکنون ۲۷۰ کودک به اقوام نزدیک خود تحویل دادهشدهاند اظهار داشت: این کودکان با حکم قضایی به اقوام تحویل و از سوی نهاد بهزیستی ماهیانه برای نگهداری کودک مبلغی نیز پرداخت میشود.
وی افزود: طرح «امین موقت» یکی دیگر از اقدامات بهزیستی است بهطوریکه کودکان بهطور امانت به خانوادههای متقاضی تحویل داده میشود؛ اما شناسنامهای برای کودک تا زمانی که او تصمیم بگیرد با آن خانواده زندگی کند، صادر نمیشود.
پیشگیری از اعتیاد نوعی سرمایهگذاری است
مدیرکل اداره بهزیستی استان افزود: امروز نخست توسعه اجتماعی، سپس اقتصاد و به دنبال آن تکنولوژی در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی اظهار داشت: برنامه پیشگیری از اعتیاد یکی از اقدامات مهمی است که باید بهصورت درازمدت اجرایی شود؛ چراکه پیشگیری یک نوع سرمایهگذاری است.
اللهوردی گفت: با توجه به وجود دو میلیون معتاد در کشور، همیشه به دنبال درمان آنها بودهایم و اقدام اساسی برای جلوگیری از ورود معتادان نداشتهایم.
این مسئول تصریح کرد: آسیب اجتماعی همیشه برای خانوادههای مستضعف نیست بهطوری قشر طبقه بالا و متوسط جامعه نیز دچار اعتیاد میشوند.
کاهش ۳۰ درصدی طلاق توسط مددکاران
مدیرکل اداره بهزیستی استان گفت: طی سال گذشته با همکاری دادگستری و نیروهای روانشناسی و مددکاران اجتماعی، ۳۰ درصد از متقاضیان طلاق، به زندگی مشترک خود بازگشتند.
اللهوردی اظهار داشت: بر اساس قانون تمام زوجهایی که درخواست طلاق دادهاند، باید تحت مشاوره روان شناسان و مددکاران اجتماعی دادگستری قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: در سهماهه نخست امسال ۹ نفر از دختران بیسرپرست تحت حمایت بهزیستی استان ازدواجکردهاند و در ماه مبارک رمضان نیز پنج مورد جهیزیه به نوعروسان جمعا به ارزش ۱۲۵ میلیون ریال، اهداشده است.
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