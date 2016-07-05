سیل امروز کلات تلفات جانی نداشته است

محمد اربابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیل امروز صبح در شهرستان کلات اظهار کرد: این سیل سبب آبگرفتگی چهار منزل مسکونی در روستای لایین و یک بیماستان در شهرستان کلات شد.

وی در ادامه افزود: این آبگرفتگی که امروز صبح رخ داد در فاصله زمانی کوتاهی منجر به وقوع سیل شد.

رئیس جمعیت هلال احمر کلات تأکید کرد: خوشبختانه این سیل هیچ خسارت جانی در پی نداشته ولی از نظر مالی، خسارت‌هایی وارد کرده که از جمله آنها می‌توان به خسارات وارده به دام‌ها اشاره کرد.

اربابی یادآور شد: دوتیم ویژه شامل یک تیم پیشرو، یک آمبولانس و یک خودروی کمک به همراه تجهیزات از مشهد به کلات اعزام شدند و آبگرفتگی را به سرعت تخلیه کردند.