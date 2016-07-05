پول خدمات پرستاری به جیب پزشکان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر علی عابدی با بیان اینکه امروزه بسیاری از خدمات در بیمارستان ها از سوی پرستاران ارایه می شود درحالی که هنوز قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری اجرایی نشده، افزود: متاسفانه مبالغ این خدمات به حساب پزشکان میرود که این اقدام با اعتراض پرستاران روبرو است.
وی ادامه داد: از جمله خدماتی که باید به طور جدی نسبت به آن تجدیدنظر شود بحث دیالیز بیماران است؛ پرستار دیالیز را انجام میدهد اما پول آن به پزشکان پرداخت می شود درحالی که وزارت بهداشت باید به این موضوعات توجه کند و آنجایی که پرستاران خدمات ارایه می دهند و پزشک تنها نظارت میکند نوع تعرفه ها را تغییر دهد.
عابدی تصریح کرد: همچنین در بخش آی سی یو بخش اصلی کار بر دوش پرستاران است زیرا کار کردن با دستگاه جزو تخصص پرستاران است البته این اظهارات به معنای انکار وجود پزشک نیست اما واقعیت آن است که این امکانات و منابع باید عادلانه بین پرستار و پزشک تقسیم شود.
وی با یادآوری سومین نامه سرگشاده دبیرکل خانه پرستار به رئیس جمهور، تاکید کرد: معتقد هستم که باید بحث تعرفههای پزشکی را به پزشکان دلسوز واگذار کنیم که آنها خود موضعگیری کنند ضمن آنکه لازم است وزارت بهداشت در برخی تعرفههای پزشکی تجدیدنظر کرده و برای پرداختی کارانهها سقفی را تعیین کند.
عابدی یادآور شد: وزارت بهداشت باید تلاش کند تا افراد کمتر به مراکز درمانی مراجعه کنند لذا باید بحث گسترش خدمات مراقبتی درمنازل مورد توجه قرار گیرد، در این راستا اگر دست پرستاران در تشخیص بیماریهای مزمن و ارجاع آنها به مراکز صلاحیت دار باز گذاشته شود بسیاری از عوارض بیماری های دیابتی و فشارخون کاهش می یابد و در بسیاری موارد از هزینههای حوزه درمان نیز کاسته میشود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: بدون شک اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری میتواند به قشرزحمت کش پرستاران کمک کند که اجرای این قانون نیز نیازمند حمایت های جدی بیمه ها خواهد بود.
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