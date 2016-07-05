به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان اظهارکرد: تابستان فرصت مغتنمی را پدید می آورد تا دانش آموزان پس از 9 ماه تلاش، کمی از کلاس و درس فاصله بگیرند و به فعالیت های مورد علاقه خود بپردازند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به جشنواره ساماندهی کتاب های کمک آموزشی که هرساله توسط دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی برگزار می شود، تصریح کرد: در این جشنواره کلیه کتاب های ارسالی از سوی ناشران، توسط متخصصین و کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد و آن ها که حد نصاب امتیاز لازم را کسب نمایند، به عنوان کتاب مناسب انتخاب می شوند.

وی از وجود بسته حمایتی و مشوق های سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی خبرداد و خاطرنشان کرد: درگام اول از ناشران برگزیده در جشنواره تقدیر می شود و در گام بعدی فهرست کتاب های منتخب در سایت دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی منتشر می شود.

محمدیان بیان کرد: از بین کتاب های منتخب به تناسب سن و پایه دانش آموزان به عنوان کتاب مناسب به دانش آموزان و خانواده ها معرفی می شود که با وجود قریب 13 میلیون دانش آموز، فرصت بسیار مناسبی برای تبلیغ کتاب ها محسوب می شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی افزود: مشخصات کلیه کتاب های منتخب به صورت طبقه بندی شده هر ساله در یک مجموعه با عنوان کتابنامه رشد منتشر و در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.