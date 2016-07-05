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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۵

رئیس اداره تبلیغات اسلامی صومعه سرا خبر داد؛

آمادگی ۱۸۰ مسجد در صومعه سرا برای برپایی نماز عید سعید فطر

آمادگی ۱۸۰ مسجد در صومعه سرا برای برپایی نماز عید سعید فطر

صومعه سرا- رئیس اداره تبلیغات اسلامی صومعه سرا از آمادگی ۱۸۰ مسجد در این شهرستان برای برپایی نماز عید سعید فطر خبر داد.

حجت الاسلام منوچهر احمدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به در پیش بودن عید سعید فطر، اظهار کرد: مسلمانان بعد از یک ماه عبادت و بندگی به درگاه خداوند متعال خود را برای برپایی باشکوه نماز روز عید فطر آماده می کنند.

وی به اعلام آمادگی هیئت های امنای مساجد در شهرها و روستاهای صومعه سرا اشاره کرد و گفت: امسال شاهد برپایی نماز عید سعید فطر در ۱۸۰ مسجد شهرستان هستیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی صومعه سرا افزود: از این تعداد ۱۰ مسجد در حوزه شهری و مابقی در حوزه روستایی قرار دارند.

وی با اشاره به برپایی نماز عید سعید فطر در شهر صومعه سرا، تصریح کرد: اگر شرایط جوی مناسبی حاکم شود همانند سال های گذشته نماز عید فطر رأس ساعت ۷:۳۰ در ابتدای خیابان پورنصیری به سمت مسجد ولی عصر(عج) این شهر برگزار می شود.

حجت الاسلام احمدی پور تأکید کرد: در غیر اینصورت نماز عید فطر شهر صومعه سرا در مصلا و سایر مساجد سطح شهر برگزار خواهد شد.

به گفته این مسئول نماز به امامت حجت الاسلام اسماعیل صدیقی امام جمعه شهرستان صومعه سرا برپا می شود.

کد مطلب 3706490

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