بیش از ۱۰۶ هزار کیلوگرم خرمای غیر قابل مصرف در آبادان معدوم شد

مرتضی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۰۶ هزار و ۲۷۵ کیلوگرم فرآورده های خرمایی به دلیل گذشتن تاریخ مصرفشان و عدم انطباق، توسط کارشناسان نظارت بر مواد غذایی این دانشکده معدوم‌ شدند.

وی افزود: در بازرسی از واحدهای تولیدی تحت پوشش و کنترل کیفیت محصولات، براساس وظایف این معاونت، محصولات بدون پروانه ساخت بهداشتی جمع‌آوری شد.

معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: بر این اساس، عدم انطباق بودن محصولات خرمایی یکی از شرکت‌های تولیدی، آشکار و طی عملیاتی با حضور کارشناسان نظارت بر موادغذایی و امور حقوقی، این خرماهای غیرقابل استفاده، معدوم شدند.