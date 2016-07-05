  1. استانها
  2. خوزستان
۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۹

معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان:

بیش از ۱۰۶ هزار کیلوگرم خرمای غیر قابل مصرف در آبادان معدوم شد

بیش از ۱۰۶ هزار کیلوگرم خرمای غیر قابل مصرف در آبادان معدوم شد

آبادان ـ معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی آبادان از معدوم سازی فرآورده‌های خرمایی غیر قابل مصرف و تاریخ گذشته در این شهرستان خبر داد.

مرتضی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۰۶ هزار و ۲۷۵ کیلوگرم فرآورده های خرمایی به دلیل گذشتن تاریخ مصرفشان و عدم انطباق، توسط کارشناسان نظارت بر مواد غذایی این دانشکده معدوم‌ شدند.

وی افزود: در بازرسی از واحدهای تولیدی تحت پوشش و کنترل کیفیت محصولات، براساس وظایف این معاونت، محصولات بدون پروانه ساخت بهداشتی جمع‌آوری شد.

معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: بر این اساس، عدم انطباق بودن محصولات خرمایی یکی از شرکت‌های تولیدی، آشکار و طی عملیاتی با حضور کارشناسان نظارت بر موادغذایی و امور حقوقی، این خرماهای غیرقابل استفاده، معدوم شدند.

کد مطلب 3706497

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها