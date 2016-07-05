مانور «نه به اعتیاد» در بوشهر برگزار شد

به گزارشخبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هلال احمر استان بوشهر، طرح سراسری نه به اعتیاد در میدان امام خمینی بوشهر همراه با اجرای برنامه تشکیل زنجیره انسانی با حضور اعضای کانون‌های دانشجویی، طلاب، روستایی، شاخه آزاد جوانان، دانش آموزی و مسئولان استانی انجام شد.

طرح سراسری نه به اعتیاد با شعار «احتیاط کنیم اعتیاد نزدیک است» براساس فرمایش‌ات رهبر معظم انقلاب در زمینه توجه به آسیب‌های اجتماعی و ضرورت برنامه ریزی برای کنترل و پیشگیری های لازم و تاکید بر نقش آفرینی هرچه بیشتر جمعیت هلال احمر در زمینه آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه پیشگیری از اعتیاد برگزار شد.

سازمان جوانان به منظور بهره مندی از مشارکت جوانان عضو در فعالیتهای اجتماعی و خدمات عام المنفعه، فرهنگ سازی برای پیشگیری از اعتیاد، سالم سازی محیط جامعه از ناهنجاریهای ناشی از اعتیاد مواد مخدر با استفاده از ظرفیت جوانان عضو برای پیشگیری از اعتیاد با برپایی چادر سازمان جوانان در میدانهای اصلی شهر و با حضور شخصیت‌های ورزشی، فرهنگی، علمی و انجمن معتادان گمنام، توزیع بروشور، پوستر، لوح فشرده طرح سراسری نه به اعتباد را برگزار کرده است.

این برنامه‌ها بر محور شناخت جمعیت هلال احمر و سازمان جوانان در قالب طرح نه به اعتیاد، شناخت آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی اعتیاد بر جامعه، نقش خانواده‌ها و والدین در پیشگیری، نقش معنویت در پیشگیری از اعتیاد در جامعه و آمار و ارقام در جامعه چه می گویند برگزار شد.