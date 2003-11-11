تسهيلات مترو براي جابجايي نمازگزاران نماز جمعه درمصلي تهران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شركت مترو همزمان با برگزاري اولين نماز جمعه درمصلاي بزرگ تهران كه 23 آبان ماه مصادف با سالروز ضربت خوردن مولاي متقيان علي (ع) برپا خواهد شد، شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) براي سهولت دررفت وآمد ، نمازگزاران را از تمامي ايستگاههاي مترو تهران به ايستگاههاي مصلي و شهيد بهشتي منتقل و پس از انجام مراسم به مبادي اوليه باز مي گرداند.

همچنين براساس هماهنگي هاي صورت گرفته شركت واحد اتوبوسراني نيز همچون گذشته نسبت به جابجايي نمازگزاران از نقاط مختلف شهر تا ايستگاههاي مترو و بالعكس اقدام خواهد كرد.