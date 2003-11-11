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۲۰ آبان ۱۳۸۲، ۱۴:۱۰

از سوي شركت مترو اعلام شد:

تسهيلات مترو براي جابجايي نمازگزاران نماز جمعه درمصلي تهران

شركت راه آهن شهري تهران وحومه (مترو) اعلام كرد: همزمان با برگزاري نخستين نماز جمعه در مصلي تهران قطارهاي مترو نمازگزاران را از تمامي ايستگاههاي مترو به مصلي و بالعكس منتقل مي كنند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شركت مترو همزمان با برگزاري اولين نماز جمعه درمصلاي بزرگ تهران كه 23  آبان ماه مصادف با سالروز ضربت خوردن مولاي متقيان علي (ع) برپا خواهد شد، شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) براي سهولت دررفت وآمد ،  نمازگزاران را از تمامي ايستگاههاي مترو تهران به ايستگاههاي مصلي و شهيد بهشتي منتقل و پس از انجام مراسم به مبادي اوليه باز مي گرداند.

همچنين براساس هماهنگي هاي صورت گرفته شركت واحد اتوبوسراني نيز همچون گذشته نسبت به جابجايي نمازگزاران از نقاط مختلف شهر تا ايستگاههاي مترو و بالعكس اقدام خواهد كرد.

کد مطلب 37065

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