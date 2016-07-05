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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۰

چینی ها ۱۴ ماهواره جدید به مدار زمین می فرستند

چینی ها ۱۴ ماهواره جدید به مدار زمین می فرستند

چین قرار است تا ۹ سال آینده، حداقل ۱۴ ماهواره هواشناسی دیگر به مدار زمین بفرستد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات چینی اعلام کردند، قرار است تا سال ۲۰۲۵ میلادی حداقل ۱۴ ماهواره هواشناسی از سوی این کشور به مدار زمین فرستاده شود.

این ماهواره ها شامل یک ماهواره (Fengyun) فنگ یان ۲، چهار ماهواره فنگ یان ۳، سه ماهواره فنگ یان ۴ و شش ماهواره چند منظوره برای مقاصد مختلف هواشناسی هستند.

ماهواره های فنگ یان از نوع ماهواره های هواشناسی سنجش از راه دور به حساب می آیند که توسط کشور چین توسعه یافته اند.  

در واقع ماهواره های سری فنگ یان بخش مهمی از سیستم های ماهواره ای رصد زمین محسوب می شوند.  

چین از سال ۱۹۸۸ میلادی تا کنون ۱۴ ماهواره فنگ یان پرتاب کرده که ۷ ماهواره همچنان در مدار زمین قرار دارد و در خدمت سازمان هواشناسی جهانی است.

کد مطلب 3706501
علیرضا کمندی

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