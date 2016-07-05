مریم قهرمانی صارم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه روزانه بالغ بر هزار تن آسفالت در کارخانه آسفالت شهرداری کرج تولید می شود، اظهار کرد: این میزان تولید پاسخگوی نیاز شهر کرج و شهرستان های اقماری است می توانیم با استفاده از تکنولوژی های روز به تولید آسفال با کیفیت تری بپردازیم.

وی با بیان اینکه آسفالت پلیمری با استفاده از تکنولوژی جدید تولید می شود، افزود: زیرساخت های لازم برای تولید این نوع آسفالت در کرج مهیا می شود.

عضو شورای شهر کرج با بیان اینکه هر ساله برای راه سازی و ترمیم آسفالت های ترک خورده و فرسوده هزینه هنگفتیصرف می شود، گفت: با توجه به این که مواد اولیه آسفالت، قیر و ترکیباتی مشابه از نفت استخراج می شوند، می توان با افزودن مواد پلیمری جلوی ترک خوردن و فرسودگی آسفالت ها را گرفت.

وی با بیان اینکه استفاده و اجرای صحیح آسفالت سرد پلیمری، هزینه های گزاف و کلان نگهداری و ترمیم جاده ها و خیابان ها را تا ۵۰ درصد کاهش می دهد، خاطرنشان کرد: استفاده از آسفالت پلیمری علاوه بر چند برابر شدن عمر روکش آسفالت خیابان ها و جاده ها، مشکل روکش آسفالت پل های فلزی را نیز برطرف خواهد کرد.

قهرمانی بیان کرد: مقاومت بالای این نوع آسفالت در درجه حرارت ۹۰ درجه بالای صفر مانع از جمع شدگی می شود و با دارا بودن اصطکاک بالا در هوای بارانی، لغزندگی ایجاد نمی کند و از این نظر نیز امنیت بالایی را برای خودروها فراهم می کند.

وی با اشاره به اینکه‌ ضخامت‌ آسفالت‌ پلیمری‌ حدود ‌۱.۵سانتی‌ متر است‌، گفت: به‌ علت‌ عمر مصرف‌ بیشتری‌ که‌ آسفالت پلیمری نسبت‌ به‌ آسفالت‌ گرم‌ دارد برای‌ استفاده‌ در سطح‌ شهر به‌ صرفه‌ است.‌

عضو کمیسیون عمران شورای شهر کرج در پایان افزود: تصمیمات اتخاذ شده در جلسه ای که با رئیس سازمان عمران شهرداری کرج برگزار شد به زودی تولید آسفالت پلیمری در کارخانه آسفالت کرج انجام می شود.