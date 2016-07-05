«فطر» عید برگشت به فطرت است/ تاکید اسلام بر توجه به فطرت

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین دشتی ظهر سهشنبه در مراسم اختتامیه کلاسهای قرآنی ماه مبارک رمضان در تیپ پیاده امام صادق(ع) بوشهر، با بیان اینکه ارتجاع همیشه بد نیست و عید نوعی برگشت است، اظهار داشت: برگشت از ارزشها و دانشها خوب نیست.
وی با اشاره به اینکه فطرت و شاکله درونی همیشه ما را به کار خیر دعوت میکند و از کار شر دور میکند، گفت: اسلام ما را به فطرت دعوت کرده و از ما خواسته به سوی فطرت پیش برویم.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق(ع) بوشهر اضافه کرد: مقصد فطرت انسانی و وجدان درون ماست و انسانی که در مسیر فطرت قدم برمیدارد رو به پیشرفت است.
دشتی با تاکید بر اینکه فطر عید برگشت به فطرت است و این روز را باید جشن گرفت، بیان داشت: انسانهای گناهکار و متخلف همیشه در برابر فطرت و وجدان خود ناراضی هستند.
وی با بیان اینکه شهدای ما نه تنها الگوی فردی بلکه الگوهای اجتماعی ما هستند، تصریح کرد: مرتبه شهدای ما مساوی نیست.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ پیاده امام صادق(ع) بوشهر نیز اظهار داشت: توجه به برنامههای قرآنی همواره یکی از اولویتهای ما بوده است و در این راستا برنامههای خوبی را داشتهایم.
حجتالاسلام عبدالکریم اعلمینژاد بیان کرد: در ماه مبارک رمضان در مجموع ۹۸ کلاس در موضوعات روخوانی، روانخوانی، تفسیر و اخلاق در این تیپ برگزار شد.
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