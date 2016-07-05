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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۴

کریستیانو رونالدو:

دیدن اشک های لیونل مسی برای من آزاردهنده است/ امیدوارم بازگردد

دیدن اشک های لیونل مسی برای من آزاردهنده است/ امیدوارم بازگردد

مهاجم تیم فوتبال رئال مادرید گفت دیدن اشک های «لیونل مسی» در پایان رقابتهای کوپا آمه‌ریکا برای وی آزاردهنده بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرژانتین در دیدار با شیلی در فینال رقابتهای کوپا آمه ریکا در ضربات پنالتی تن به شکست داد و مهاجم ملی پوش بارسلونا در پایان این بازی اشک ریخت.

مسی یکی از کسانی بود که ضربه پنالتی اش به خارج رفت.

اکنون «کریستیانو رونالدو»  که خودش پیش از این ضربات پنالتی را هدر داده است، در این خصوص گفت: اینکه می بینم مسی گریه می کند برایم ناراحت کننده است. امیدوارم او به تیم ملی آرژانتین بازگردد.

وی افزود: مسی عادت به باخت ندارد. او حتی عادت به دوم شدن هم ندارد. از دست دادن یک پنالتی نباید شما را به یک آدم تبدیل کند. با این حال او تصمیم دشواری گرفته و هواداران باید آن را بپذیرند.

کد مطلب 3706539

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