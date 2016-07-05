میدان سعدی مشهد بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت قطارشهری مشهد ظهر امروز در جریان بازگشایی بخشی از میدان سعدی اظهار کرد: فعالیت و کار عمرانی همواره با بروز مشکلاتی برای شهروندان همراه بوده است و ین امر غیر قابل اجتناب است.

کیانوش کیامرز ادامه داد: طرح خرید املاک باقی مانده در میدان سعدی در دستور کار شهرداری قرار دارد تا طرح‌های بعدی در این محدوه قابلیت اجرا شدن پیدا کنند.

وی با اشاره به هزینه صرف شده برای بازگشایی میدان سعدی مشهد گفت: از نیمه دوم سال ۹۳ تا کنون ۵۰ میلیارد تومان برای بازگشایی میدان سعدی مشهد هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت قطارشهری مشهد خاطرنشان کرد: از نظر شرکت قطار شهری مشهد، میدان سعدی یک شاهراه است و به دلیل مشکلات ترافیکی، ساخت سازه این میدان در اولویت قرار گرفت، تا پایان سال نیز کل سازه خیابان دانشکاه تکمیل شده و مسیر به طور کامل باز می‌شود.

کیامرز تأکید کرد: به‌منظور روان سازی ترافیک این منطقه ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است