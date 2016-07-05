داریوش یزدی سکاندار فوتبال نفت و گاز گچساران شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حبیبی نژاد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این انتصاب با تایید کمیته فنی باشگاه فرهنگی ورزشی مناطق نفت خیزجنوب و امور ورزش منطقه انجام شده است.

وی بیان کرد: سکان هدایت تیم فوتبال بزرگسالان نفت و گاز گچساران برای یک فصل در اختیار "داریوش یزدی" سرمربی صاحب نام فوتبال جنوب کشور قرار گرفته است.

حبیبی نژاد در ادامه از خدمات کادر و بازیکنان فصل قبل به خصوص یوسف نادریان سرمربی قبلی تیم نفت صمیمانه قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش یزدی دارای مدرک مربیگری Aآسیا، مدرس رسمی AFC وهمچنین دارای مدرک فوق لیسانس تربیت بدنی است.

یزدی درسال ۸۷ مربی استقلال اهوازدر لیگ برتر (کمک مجید جلالی) در سال های ۸۸ و ۹۳ سرمربی تیم استقلال اهواز، در سالهای ۹۰ تا ۹۲ سرمربی نفت مسجد سلیمان، و سرمربی ملی حفاری در لیگ یک بوده است.

وی همچنین سرمربی شاهین اهواز در سال ۸۹، سرمربی تیمهای دانشگاه های مسجد سلیمان و شوشتردر مسابقات کشوری، سرمربی تیمهای منتخب آموزشگاهی شهرستان و استان، سرمربی نونهالان استقلال اهواز و سرمربی امید استقلال اهواز بوده است.

همچنین سابقه نزدیک به چهار سال استعدادیابی ورزش فوتبال در استان خوزستان و مدرس فیفا در فوتبال پایه از مهمترین سوابق این مربی خوزستانی است.