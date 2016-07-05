تولید نرم افزار نقش گروههای جهادی در فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت سازندگی سازمان بسیج دانشجویی، بسته نقش آفرینی گروههای جهادی در فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی را در راستای توانمندسازی حرکتهای جهادی تولید کرده است.

در مقدمه این بسته نرم افزاری آمده است: رهبر معظم انقلاب اولین بار در نوروز سال ۱۳۸۶ از واژه «جنگ اقتصادی» استفاده کردند اما هرچه جلوتر می‌آییم کاربرد این واژه بیشتر می‌شود و واژگانی نظیر اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی نیز در بیانات به چشم می‌خورد. اقتصاد مقاومتی این روزها واژه‌ای آشنا برای هر ایرانی است. اما شاید آن‌قدر که سمینار و سخنرانی و مطلب در باب اقتصاد مقاومتی برگزار و منتشر شده است، برای تحقق آن گام برداشته نشده باشد. یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی وجود نقشه راه و تعیین وظایف هر قشر و ارائه راهکارهای کاملا اجرایی است که متاسفانه شاهدیم کمتر به آن توجه شده و در بستر عمل و اقتصاد مقاومتی در حد شعار باقی مانده است.

نیروی جهادی که همیشه به‌عنوان پیشرو حرکت انقلاب در صحنه‌های مختلف نقش آفرینی کرده است، برای تحقق مطالبه‌ رهبر انقلاب وظایف مهمی بر عهده‌ دارد که شناختن آن وظایف و عمل به آن، راه‌حل عبور از مشکلات اقتصادی خواهد بود. لذا هسته توانمندسازی حرکتهای جهادی اقدام به تولید بسته نقش آفرینی گروههای جهادی در فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی کرده است تا زمینه این کار در بستر اردوهای جهادی فراهم شود.

در این بسته تلاش شده است به صورت عملیاتی و اجرایی، به فعالیتهایی که یک گروه جهادی می‌تواند در بازه اردوی خود در روستا و همچنین در جمع جهادگران حاضر در اردو انجام دهد به صورت فرایندی و نظامند پرداخته شده و الزامات و پیوست‌های مورد نیاز آن نیز در بسته پیوست جمع آوری و ارائه شود.