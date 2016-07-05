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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۸

مدیرکل منابع طبیعی خراسان شمالی مطرح کرد:

۳۰ هزار نفر جمعیت روستایی خراسان شمالی تحت پوشش پروژه «منارید»

۳۰ هزار نفر جمعیت روستایی خراسان شمالی تحت پوشش پروژه «منارید»

بجنورد- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری خراسان شمالی گفت: اجرای پروژه منارید ۳۰ هزار نفر جمعیت ۲۰۰ روستای استان را تحت پوشش قرار می‌دهد.

حسن وحید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از اجرای پروژه منارید در استان تقویت و ارتقاء وضعیت مردم روستایی با استفاده از آموزش‌های لازم برای ارتقا مهارت‌های فنی و حرفه‌ای درزمینهٔ آشنایی با دستگاه‌های کشاورزی و غیر کشاورزی است تا برای استفاده از منابع طبیعی توانمندتر شوند.

وی افزود: برای اجرای این پروژه هشت هزار ساعت دوره‌های آموزشی برای روستاییان برگزارشده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری خراسان شمالی تصریح کرد: پروژه منارید از هفت ماه گذشته در خراسان شمالی در سطح ۱۶۰ هزار هکتار از عرصه‌های آبخیز شهرستان‌های بجنورد، شیروان، مانه و سملقان و در حوزه آبخیز سد شیرین دره اجرایی می‌شود.

وحید گفت: قرار است پروژه منارید در خراسان شمالی طی مدت ۶ سال و بااعتباری بالغ ۲۰۰ هزار دلار با تعهد دفتر عمران سازمان ملل (undp) تأمین شود.

وی اظهار داشت: این میزان اعتبار طی چند سال تزریق می‌شود و همچنین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار استانی نیز به اجرای طرح منارید اختصاص‌یافته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری خراسان شمالی تصریح کرد: تاکنون این پروژه در استان‌های کرمانشاه، سمنان، یزد و سیستان و بلوچستان در حال اجرا است.

وی بابیان اینکه برای اجرای پروژه منارید از بخش خصوصی استقبال می‌شود، افزود: زمینه‌های حضور بخش خصوصی برای همکاری در پیشبرد این پروژه فراهم‌شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری خراسان شمالی گفت: هدف نهایی پروژه منارید، توسعه مدیریت یکپارچه منابع طبیعی تجدیدشونده با توجه به سازگاری با شرایط اقلیمی و منافع محیط‌زیست جهانی است.

کد مطلب 3706555

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