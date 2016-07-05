به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در تماس تلفنی با رییس جمهور آذربایجان با تبریک عید سعید فطر اظهارداشت: اراده قوی دو دولت و عشق و علاقه دو ملت، پایه های مستحکمی را برای تعمیق و توسعه همه جانبه روابط تهران – باکو فراهم کرده است.

رییس جمهور با اشاره به روابط بسیار خوب دو کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران کاملا آماده است روابط دو کشور را به سطحی ارتقاء دهد که دو ملت در چارچوب آن، به آرزوی دیرینه خود برای حداکثر بهره برداری از فرصت های مشترک دست یابند.

"الهام علی اف" رییس جمهوری آذربایجان نیز با تبریک عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادت، گفت: باکو مصمم است روابط خود را در همه حوزه ها با جمهوری اسلامی ایران گسترش و تعمیق دهد.

رییس جمهور آذربایجان اشاره کرد اسناد مهمی که در حوزه های سیاسی، اقتصادی، ترانزیت و حمل و نقل برای توسعه روابط آماده شده اند، چشم انداز بسیار روشنی را در روابط دو کشور ترسیم می کنند.